Irlanda aumenta el crédito fiscal VFX al 40% y amplía el incentivo a los juegos digitales

El gobierno irlandés ha presentado una importante mejora de sus incentivos a la producción cinematográfica, introduciendo un crédito fiscal del 40% destinado específicamente al trabajo de efectos visuales como parte del presupuesto 2026.

Según el Crédito Fiscal para Películas de la Sección 481 ampliado, los proyectos que gasten al menos 1 millón de euros (1,1 millones de dólares) en calificar efectos visuales el trabajo recibirá la elevada tasa de alivio del 40%. El gobierno diseñó la medida para ayudar a Irlanda a competir mejor con países como el Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda y Canadá, que ya ofrecen incentivos especializados para producciones con uso intensivo de efectos.

El Presupuesto 2026 también renovó el Crédito Fiscal para Juegos Digitales por otros seis años. El revisado incentivo cubrirá el desarrollo de contenido posterior al lanzamiento para títulos que previamente calificaron para el crédito, y se esperan detalles adicionales en el próximo Proyecto de Ley de Finanzas.

El Gobierno aumentó el vídeo en Irlanda/Pantalla Irlandapara 2026 en 2 millones de euros (2,3 millones de dólares), lo que eleva la financiación total de la agencia nacional de pantalla a 42,9 millones de euros (49,9 millones de dólares), un 5,1% más que el año anterior.

Désirée Finnegan, directora ejecutiva de Fís Éireann/Screen Ireland, dijo: «Screen Ireland da la bienvenida a una nueva tasa de alivio del 40% para la producción de efectos visuales en Irlanda. Los efectos visuales y el trabajo de postproducción irlandés muestran lo mejor del arte visual y la experiencia técnica, generando tanto éxito comercial como trabajos premiados a nivel internacional».

Las casas irlandesas de efectos visuales han contribuido a proyectos de alto perfil, incluidos “WandaVision” de Marvel Studios y “Spider-Man: No Way Home”, además de “shogun”para Disney Plus.

El Presupuesto 2026 también estableció un programa permanente de Renta Básica para las Artes después de un período de prueba de tres años que apoyó a numerosos cineastas. El análisis encontró que el piloto generó 1,39 euros (1,61 dólares) en valor social por cada 1 euro (1,16 dólares) de inversión pública.

Durante su discurso sobre el presupuesto, el Ministro de Finanzas, Paschal Donohoe, elogió la industria de los juegos digitales de Irlanda y dijo que la extensión de los incentivos «proporcionaría certidumbre y fomentaría el crecimiento».

Los datos actuales indican que el sector de las pantallas de Irlanda genera más de 1.000 millones de euros (1.160 millones de dólares) en valor añadido bruto para la economía nacional y, al mismo tiempo, mantiene 15.899 puestos equivalentes a tiempo completo.