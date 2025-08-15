Irfan Hakim otorgó el último deseo de mpok alpa antes de morir

VIVA – El mundo del entretenimiento indonesio es profundo de una profunda tristeza por la partida de Nina Carolina, mejor conocida como MPOK ALPA. Esta triste noticia fue anunciada por Raffi Ahmad Y Irfan hakim Mientras guiaba un programa de televisión privado el viernes 15 de agosto de 2025, dejó heridas para otros artistas y fanáticos que lo conocían como una figura alegre y cálida.

MPOK ALPA, conocido como el humor típico de Betawanya, ha estado luchando contra la enfermedad durante los últimos meses. Sin embargo, eligió mantener su condición en secreto del público, que todavía parece profesional frente a la cámara a pesar del dolor. Irfan Hakim, su amigo cercano, recordó el momento en que Mpok Alpa intentó ocultar su sufrimiento.

«Así que MPOK nunca quiere parecer enfermo. Estamos filmando fuera del tema de la playa. Estaba solo un tratamiento y dijo ‘¡muy enfermo!’

El momento de la emoción ocurrió cuando Raffi Ahmad e Irfan Hakim visitaron MPOK ALPA en el hospital. Irfan, con sollozos, cuenta el coraje de MPOK ALPA en medio de su condición de salud cada vez más rechazada.

«Cuando llegamos en ese momento, estaba inconsciente, cuando escuchó nuestra voz se despertó de inmediato e intentó sonreír», dijo Irfan Hakim.

Irfan también recordó su última visita, donde trajo la comida favorita de MPOK Alpa, los plátanos fritos. MPOK ALPA estaba anteriormente muy entusiasmado cuando se le ofrecía su comida favorita.

«Ayer, cuando fui la última vez que fui allí, inicialmente la videollamada. Estaba teniendo dificultades para comer, ‘¿Qué quieres? Los plátanos fritos lo quieren o no?’ A mí y a mí nos gustan los plátanos fritos.

En ese momento lleno de momentos emocionales, Mpok Alpa todavía estaba tratando de mostrar su entusiasmo. Incluso trató de levantarse y saludar a los dos amigos mientras sonría a pesar de que realmente sufría dolor en su cuerpo.

«Su voz también tuvo la oportunidad de encogerse y allí cuando visitamos, cuando queríamos despedirnos, agarre», dijo Irfan Hakim.

Incluso en el último momento, MPOK Alangkan continuó entusiasmado con los dos amigos. Irfan Hakim y Raffi Ahmad invitaron a MPOK ALPA a recuperarse pronto para poder volver al trabajo.

«Raffi, Irfan, Alpa, siempre deben estar allí, seamos moral, trabajo», dijo Irfan Hakim, recordando el último mensaje de MPOK ALPA.

La partida de MPOK ALPA deja recuerdos de una figura dura e inspiradora. A pesar de luchar contra la enfermedad, todavía trató de animar y alentar a las personas que lo rodean hasta el final de su vida.