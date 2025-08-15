Irfan Hakim Kenang Mpok Alpa, que había hecho una mueca de dolor al disparar, pero seguía siendo profesional

VIVA –

La comediante Nina Carolina, que es ampliamente conocida como ALPA, murió. MPOK ALPA murió El mundo de hoy es el viernes 15 de agosto de 2025 de la mañana. Esta noticia fue anunciada Raffi Ahmad Y Irfan hakim Cuando los dos hicieron el programa en vivo del programa matutino que fueron traídos por los dos.

Según la información de los dos, el tardío MPOK ALPA ha estado con cáncer durante los últimos tres años. Pero el difunto siempre ocultó esta enfermedad de todos.

«Hasta ahora, no quiere molestarse, por lo que siempre confía en el cáncer», dijo Raffi en Trans TV (FYP) para su PAGI (FYP).

En la misma ocasión, Irfan Hakim también regresó para recordar la figura de MPOK ALPA que no quería parecer enfermo frente a muchas personas. Mientras lloraba, le contó el momento de la filmación al aire libre junto con MPOK ALPA, quien en ese momento acababa de recibir tratamiento contra el cáncer.

MPOK ALPA se había quejado del dolor extraordinario en ese momento. Pero cuando comenzó el tiroteo, dijo Irfan, el difunto MPOK Alpa inmediatamente pasó por su trabajo con un profesional.

«MPOK ALPA no quiere parecer enfermo. Estamos disparando afuera, el tema de la playa es solo el tratamiento de ‘aw a muy enfermo’, dijo que estaba enfermo y dijo.

Irfan también recordó que cada vez que él y Raffi vinieron al estudio para disparar durante los últimos meses, MPOK Alpa nunca quiso parecer enfermo frente a ellos.

«Cuando venimos, no quiere parecer enfermo», dijo.

Irfan también reveló cuando él y Raffi visitaron MPOK ALPA. En ese momento estaba mintiendo inmediatamente para abrir los ojos cuando escuchó su voz y Raffi Ahmad.

«Como en la foto justo cuando venimos cuando escuchamos nuestra voz nos despertamos y seguimos tratando de sonreír», dijo Irfan Hakim.

Raffi Ahmad también expresó brevemente que la muerte de MPOK Alpa le recordó a su difunto amiga Olga Syahputra. Ambos dijeron que Raffi nunca quiso demostrar que estaban enfermos.

«En realidad, si este incidente, Dejavu, con el difunto Olga Syahputra. Por lo tanto, el difunto Olga no quería parecer enfermo. Pero sé lo que se sintió», dijo el esposo de Nagita Slavina.