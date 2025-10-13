Irene se convierte en embajadora adjunta de Indonesia en China y los actores empresariales dicen que pueden fomentar la inversión y el comercio

Jacarta – El presidente Prabowo Subianto nombró a la Dra. Irene como Representante Embajador RI para la República Popular China o Porcelana. Este paso fue bien recibido por la comunidad empresarial porque la figura de Irene era vista como ideal para fortalecer las relaciones entre Indonesia y China.

Jefe Mujer El Comité Indonesia China (KKIT), Garibaldi Thohir o Boy Thohir, admitió que era optimista de que Irene sería capaz de tender puentes entre los dos países. Especialmente, en el ámbito del comercio y inversión. China no es sólo un importante destino de exportación, sino también un país con grandes inversiones en Indonesia.

“Nombró a la Dra. Irene para establecer una relación. economía «Indonesia y China se están acercando, especialmente en los sectores de inversión y comercio», afirmó Boy Thohir, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Boy dijo que los actores empresariales estaban dispuestos a brindar pleno apoyo al gobierno para mejorar las relaciones con China. Uno de ellos es fortalecer la cooperación en diversos campos que van desde el desarrollo de recursos humanos (RRHH), asociaciones comerciales y otras cooperaciones socioeconómicas.

Toma de posesión del embajador y embajador adjunto en Palacio de Estado Foto : YouTube/Secretaría Presidencial

«Damos la bienvenida a la decisión del presidente y estamos dispuestos a apoyar los programas gubernamentales, incluido el aumento de las asociaciones con China», dijo.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de China en Indonesia (CCCI), Sun Shangbin, dijo que las relaciones económicas y comerciales entre China e Indonesia ya tienen una base sólida, con una estrecha colaboración en la cadena industrial, la inversión bidireccional, el comercio y varios otros campos que tienen un gran potencial de crecimiento.

«Confiamos en que con la experiencia y dedicación de la Dra. Irene, la cooperación económica y comercial entre los dos países se desarrollará aún más. CCCI también continuará actuando como facilitador y enlace estratégico, y trabajará juntos para fortalecer las relaciones bilaterales entre China e Indonesia», dijo Sun.

Previamente, el Ministro de Relaciones Exteriores Sugiono explicó que el nombramiento del Viceembajador de Indonesia en China se realizó porque el gobierno planeaba abrir un nuevo Consulado General en ese país. Por lo tanto, es necesario fortalecer organizativamente la Embajada de Indonesia en China.

Además, geográficamente el territorio de China es muy grande y hay muchos ciudadanos indonesios (WNI) que viven en ese país. «También hay muchas cargas de trabajo que creemos que requieren posiciones de refuerzo adicionales», dijo.