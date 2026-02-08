IRCTC presenta el ‘Tour del Templo Divino del Este’ de 10 días en el tren Bharat Gaurav







el indio Ferrocarril Catering and Tourism Corporation Ltd (IRCTC) ha lanzado un nuevo circuito de peregrinación llamado “Divine East Temple Tour” en su tren turístico Bharat Gaurav Deluxe.

El recorrido en tren de 10 días cubre los principales sitios religiosos y patrimoniales de Uttar Pradesh, Bengala Occidental, Odisha y Jharkhand, según indicó el domingo un comunicado oficial.

El recorrido comenzará en Delhi Safdarjung e incluirá visitas a Varanasi, Kolkata, Gangasagar, Puri, Bhubaneswar, Konark, Chilika y Baidyanath Dham. El viaje concluirá en Delhi el 18 de marzo de 2026, dijo.

Lo más destacado del circuito de peregrinación

Las atracciones clave del recorrido incluyen:

– Templo Kashi Vishwanath y Ganga Aarti en Varanasi

– Principales templos y lugares emblemáticos de Calcuta, como Victoria Memorial, Kali Ghat y Dakshineshwar Kali Mandir

– Una excursión de un día a Gangasagar, que incluye un baño sagrado en Sagar Sangam y un darshan en el templo Kapil Muni.

– Templo de Shri Jagannath en Puri

– Circuito patrimonial de Odisha que incluye la estupa Dhauli Shanti, las cuevas Udayagiri y Khandagiri

– El Templo del Sol de Konarak, un UNESCO Sitio del Patrimonio Mundial

– Destino espiritual final en Baidyanath Dham (Deoghar), uno de los doce Jyotirlingas del Señor Shiva.

Viaje y alojamiento cómodos

El tren turístico Bharat Gaurav Deluxe ofrece comodidades modernas y una experiencia de viaje confortable. Los pasajeros pueden elegir entre cabinas AC en las categorías 1AC, 2AC y 3AC. El paquete incluye comidas vegetarianas, traslados en aire acondicionado, alojamiento en hotel y el apoyo de los tour managers del IRCTC.

Detalles de reserva y precio

IRCTC ha fijado el precio del recorrido de la siguiente manera:

1AC: 1.06.940 rupias por persona

2AC: 98.925 rupias por persona

3AC: 79.285 rupias por persona

El paquete incluye tren viajes, alojamiento en hoteles, comidas (vegetarianas), visitas turísticas en vehículos AC, seguros de viaje y servicios de tour manager. Las reservas están abiertas en el portal de turismo del IRCTC y a través de oficinas autorizadas del IRCTC.





Fuente