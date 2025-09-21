





Iraq abrirá la primera planta solar a escala industrial del país el domingo en la provincia de Karbala, al suroeste de Bagdad. Es parte de un nuevo impulso de la gobierno Para expandir la producción de energía renovable en un país que con frecuencia está acosado por las crisis de electricidad a pesar de ser ricos en petróleo y gas.

«Este es el primer proyecto de su tipo en Iraq que tiene esta capacidad», dijo Safaa Hussein, directora ejecutiva de la planta en Karbala. Su objetivo es «suministrar electricidad a la red nacional y reducir el consumo de combustible, especialmente durante la carga máxima diurna, además de reducir el impacto ambiental negativo de las emisiones de gas», dijo.

Los cortes de energía son comunes, especialmente en los meses de verano, cuando las temperaturas exceden los 50 grados centígrados. Actualmente, Irak Produce 27k – 28k megavatios de electricidad, mientras que el consumo nacional varía de 50k a 55k megavatios. Si se realiza por completo, estos proyectos suministrarían del 15 al 20 por ciento de la demanda total de electricidad de Iraq.

50

Grados Celsius: La temperatura de verano en Irak

