Iraq comienza la excavación de una gran tumba de masa dejada por el Estado Islámico







Funcionarios iraquíes han comenzado la excavación de lo que se cree que es una tumba masiva que dejó el grupo extremista del Estado Islámico durante su alboroto en todo el país hace una década. Las autoridades locales están trabajando con el poder judicial, las investigaciones forenses, la Fundación de Mártires de Iraq y la Dirección de Graves Massas para llevar a cabo la excavación del sitio de un agujero de sumidero en Al-Khafsa, al sur de la ciudad norteña de Mosul, la agencia de noticias iraquí estatal informada el domingo.

Ahmad Qusay al-Asady, jefe del departamento de excavación de las Martyrs Foundation de la Fundación, dijo a The Associated Press que su equipo comenzó a trabajar en Khasfa el 9 de agosto a pedido del gobernador de la provincia de Nínive, Abdulqadir al-Dakhil. La operación se limita inicialmente a la recopilación de restos humanos visibles y evidencia de superficie mientras se prepara para una exhumación completa que los funcionarios dicen que requerirá apoyo internacional.

Después de 15 días de trabajo iniciales, la fundación Equipos de Mosul Construirá una base de datos y comenzará a recolectar muestras de ADN de familias de presuntas víctimas. Al-Asady explicó que el procesamiento de laboratorio y una base de datos de ADN deben ser primero para garantizar la identificación adecuada. Las exhumaciones completas solo pueden continuar una vez que se asegura asistencia especializada para navegar por los peligros del sitio, incluida el agua de azufre y la munición sin explotar.

Khasfa es «un sitio muy complicado», dijo. Basado en cuentas no verificadas de testigos y familias y otros testimonios no oficiales, las autoridades estiman que miles de cuerpos podrían ser enterrados allí, dijo. Se han encontrado decenas de tumbas masivas que contienen miles de cuerpos de personas que se cree que fueron asesinados por el grupo extremista en Irak y Siria.

En su apogeo, se gobierna un área la mitad del tamaño del Reino Unido en Irak y Siria y fue conocido por su brutalidad. Dabrió a los civiles y esclavizó y violó a miles de mujeres de la comunidad de Yazidi, una de las minorías religiosas más antiguas de Iraq.

El grupo fue derrotado en Irak en julio de 2017, cuando las fuerzas iraquíes capturaron la ciudad norteña de Mosul. Tres meses después, sufrió un gran golpe cuando las fuerzas kurdas capturaron la ciudad siria del norte de Raqqa, que era la capital de facto del grupo. La guerra en contra se finaliza oficialmente en marzo de 2019, cuando los combatientes respaldados por Estados Unidos y liderados por los kurdos de las fuerzas democráticas sirias capturaron la ciudad de Baghouz de Siria oriental, que fue la última franja de tierra que los extremistas controlaron.

Rabah Nouri Attiyah, un abogado que ha trabajado en más de 70 casos de personas desaparecidas en Nínive, le dijo a la AP que la información que obtuvo de la fundación y diferentes tribunales iraquíes durante sus investigaciones señala a Khasfa como la mayor tumba de masas en la moderna tumba de Historia iraquí«

Al-Asady, sin embargo, dijo que los investigadores «todavía no pueden confirmar si se trata de la mayor fosa masiva» en Irak, «pero de acuerdo con el tamaño del espacio, estimamos que es una de las más grandes». Attiyah dijo que aproximadamente el 70% de los restos humanos en Khasfa se cree que pertenecen al ejército iraqi y a la persona de la policía, con otras víctimas, incluidas las víctimas de Yazidis.

Dijo que ha entrevistado a numerosos testigos oculares del área que vio Son luchadores Trae a la gente allí en autobús y mátalas. `Muchos de ellos fueron decapitados ‘, dijo. El propio tío y primo de Attiyah eran policías asesinados por IS, y él se encuentra entre los que esperan identificar y recuperar los restos de seres queridos. Los testimonios y las declaraciones de testigos, así como los hallazgos de otras tumbas masivas en Nínive, indican que se espera que la mayoría de los militares, la policía y otros miembros del personal de las fuerzas de seguridad asesinadas se encuentren en Khasfa, junto con Yazidis de Sinjar y víctimas chiítas de Tal Afar, dijo.

