Iraq aprobó la Copa Mundial 2026, el grupo de equipo nacional indonesio.

VIVA – Bek Perseguidor Bandung, Frans PetrosPrepárese para tener una pareja emocional al fortalecer Equipo nacional Caras de Iraq Equipo nacional indonesio En la continuación de la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026.

Este partido caliente tendrá lugar en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, el 12 de octubre de 2025.

Para Frans, este duelo no es solo un partido ordinario. El jugador de sangre danesa-Sirak dijo que el partido iraquí contra Indonesia tenía su propio significado histórico.

«Estos son los dos partidos más importantes en la historia del fútbol de Irak e Indonesia. Luchamos por las entradas para la Copa del Mundo», dijo Frans Putros a la tripulación de los medios, el domingo 5 de octubre de 2025

«Si Iraq escapa, será la segunda vez que actuamos en la Copa del Mundo. En cuanto a Indonesia, será una nueva historia», continuó.

Aunque ahora es una carrera en la Super League con Persib Bandung, Putros no puede encubrir sentimientos encontrados antes de enfrentar a sus compañeros de equipo en el club.

Algunos jugadores indonesios como Thom Haye, Eliano Reijnders, Marc Klok y Beckham Putra Nugraha son sus mejores amigos en el vestidor Maung Bandung.

Pero para los putros, el objetivo permanece claro: traiga Irak a la Copa del Mundo. «Cada jugador sueña con aparecer en la Copa del Mundo. Entonces, este partido es muy crucial. Veremos quién logró calificar», dijo.

«Este será un partido especial y no fácil. Pero le daré todo a Irak», continuó el jugador de 28 años.

Curiosamente, los Putros habían hecho comentarios ligeros sobre la oportunidad para el equipo nacional indonesio en esta ronda. «Quizás Indonesia pueda calificar como subcampeón. Paso otro camino», dijo con una sonrisa.

Antes de enfrentarse con Irak, el equipo nacional indonesio se enfrentará primero a Arabia Saudita el 8 de octubre de 2025, también en Jeddah.

El inicio del partido está programado para comenzar en 00.15 WIB.