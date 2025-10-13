Irán se muestra reacio a asistir a la Cumbre de Paz de Gaza en Egipto, esta es la razón

Jacarta – Ministro de Asuntos Exteriores Irán Abbas Araghchi confirmó que ni él ni el presidente Masoud Pezeshkian asistirían a la cumbre de paz. Gaza en Sharm El Sheikh, Egipto.

«A pesar de apoyar los esfuerzos diplomáticos, ni el presidente Pezeshkian ni yo podemos interactuar con colegas que han atacado al pueblo iraní y continúan amenazándonos e imponiendo sanciones», dijo Aragchi en la plataforma X, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Sin embargo, también expresó su agradecimiento al presidente egipcio Abdul Fattah El Sisi por su invitación a Irán.

Anteriormente, la oficina del presidente egipcio anunció que hoy se celebraría la cumbre para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

La cumbre estará copresidida por el presidente Sisi y el presidente estadounidense Donald Triunfoy asistieron líderes de más de 20 países, incluida Indonesia.

La semana pasada, Trump anunció que el grupo de resistencia palestino Hamás había llegado a un acuerdo con Israel para implementar la primera fase de un plan de paz en la Franja de Gaza. (Hormiga)