Irán registra 116 protestas en 22 provincias, revela informe







El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), una organización de investigación de políticas, dijo el sábado que registró 116 protestas en 22 provincias de Irán desde el jueves a las 15.30 horas (hora local).

Al menos 20 de ellas fueron protestas a gran escala, definidas como aquellas que congregaron a más de 1.000 participantes, informó la agencia de noticias ANI, citando el informe.

En una publicación en X, el Instituto dijo: «Critical Threats e ISW han registrado 116 protestas en 22 provincias desde las 3:30 p.m. ET del 8 de enero. Veinte de estas protestas fueron grandes protestas, que CTP-ISW define como protestas con más de 1.000 participantes. Los datos de protestas de CTP-ISW desde su último corte de datos probablemente reflejan solo una parte de la actividad de protesta que ha tenido lugar en Irán desde ese momento, dado que El cierre de Internet restringe la capacidad de los manifestantes de publicar y compartir videos de las protestas. Según se informa, algunos manifestantes han utilizado Starlink para enviar informes de las protestas a medios extranjeros.

Anteriormente, el Instituto dijo que régimen iraní había sufrido un corte de Internet en todo el país en un intento de frenar las protestas, aunque las manifestaciones han continuado a pesar de las restricciones.

En otra publicación en X, el grupo de expertos dijo: «El régimen iraní ha mantenido su cierre de Internet en todo el país, lo que probablemente interrumpirá la coordinación de las protestas y oscurecerá la escala de su represión. Ha seguido teniendo lugar una actividad de protesta generalizada en todo Irán en medio del cierre de Internet».

Para profundizar más en la situación, dijo: “Las protestas en Irán pueden haberse expandido hasta tal punto que están desafiando la capacidad de las fuerzas de seguridad iraníes para reprimirlas. Manifestantes dañaron instituciones del régimen en varias ciudades de Irán los días 8 y 9 de enero. El régimen iraní puede depender cada vez más del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para reprimir las protestas, ya que, según se informa, las fuerzas locales del Comando de Aplicación de la Ley enfrentan limitaciones de ancho de banda”.

Protestas en Irán: los líderes mundiales condenan la represión

La destacada periodista y activista iraní Masih Alinejad, al compartir videos sobre X que, según ella, le fueron enviados desde Irán a través de Starlink, elogió a Elon Musk.

«Han pasado más de 24 horas desde que el dictador de Irán cerró las conexiones a Internet de 90 millones de iraníes. El acceso a Internet es el sustento del levantamiento de Irán y, al poner los servicios Starlink a disposición de los revolucionarios iraníes, Elon Musk ha hecho una contribución crucial e indispensable a la lucha por la democracia en Irán”, decía su publicación.

Mientras tanto, el grupo de monitoreo de Internet NetBlocks destacó las continuas restricciones de conectividad, diciendo: «Ahora son las 8:00 am en Irán, donde está saliendo el sol después de otra noche de protestas encontradas con represión; las métricas muestran que el apagón de Internet en todo el país se mantiene durante 36 horas, lo que limita gravemente la capacidad de los iraníes de verificar la seguridad de amigos y seres queridos».

Líderes mundiales El sábado condenó el asesinato y el arresto de manifestantes mientras continuaban los disturbios en todo Irán, lo que generó preocupaciones sobre la estabilidad de la administración.

En una declaración conjunta, los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Canadá y la Unión Europea elogiaron la valentía de los ciudadanos iraníes y condenaron la supuesta represión por parte del régimen.

