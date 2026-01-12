Irán oscurece Internet, Trump pide a Elon Musk que envíe Starlink

Jacarta – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump afirmó estar hablando con el Fundador Enlace estelar Elon Musk para restaurar el servicio Internet De Irán.

Esto llamó la atención de Trump porque el gobierno iraní cortó los servicios de Internet en medio de protestas antigubernamentales que continúan desde el 28 de diciembre de 2025.

«Él (Musk) es muy hábil en ese tipo de cosas. También tiene una muy buena compañía (SpaceX, que supervisa Starlink)», dijo, citado en el sitio. ReutersLunes 12 de enero de 2026.

Elon Musk y SpaceX no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Como se sabe, Musk y Donald Trump han tenido una relación intermitente después de que el multimillonario ayudó a financiar la campaña presidencial ganadora de Trump en 2024 y luego orquestó recortes masivos al gobierno federal.

Los dos se enfrentaron públicamente el año pasado cuando Elon Musk se opuso al proyecto de ley fiscal emblemático de Trump, pero los dos parecen haber reparado su relación, con una cena juntos en el resort del presidente en Mar-A-Lago, Florida, a principios de este mes.

Está previsto que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visite las instalaciones de SpaceX en Texas el 13 de enero de 2026. Musk ha apoyado el suministro de Starlink a los iraníes para ayudarlos a eludir las restricciones gubernamentales, incluso en medio de protestas anteriores en 2022.

Ese año, el presidente Joe Biden se asoció con Elon Musk para establecer Starlink en Irán después de que el país se viera afectado por protestas tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial.

Los servicios satelitales de Starlink se han utilizado en otras regiones marcadas por disturbios o conflictos, como Ucrania, donde Musk ordenó en 2022 el cierre de Starlink durante una «huelga» histórica en Ucrania, como se informó. Reuters.

Mientras tanto, el flujo de información desde Irán se ha visto obstaculizado por un apagón de Internet desde el 8 de enero de la semana pasada en medio de las mayores protestas contra el régimen clerical del país desde 2022.

Las actuales protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en respuesta a los vertiginosos aumentos de precios, antes de volverse contra los gobernantes clericales que han gobernado desde la Revolución Islámica de 1979.