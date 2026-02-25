Irán niega acusaciones de fabricar misiles que podrían llegar a EE.UU.: ¡Trump es una gran mentira!

VIVA – Irán Negó rotundamente las acusaciones del presidente. Estados Unidos de América donald Triunfo que acusó a Teherán de perseguir sus «ambiciones nuclear mal» y expandir misil que amenaza los intereses occidentales.





En su discurso sobre el Estado de la Unión del martes, Trump acusó a Irán de «reiniciar» su programa nuclear y de desarrollar misiles que podrían llegar a Europa, a bases militares estadounidenses en el extranjero y, potencialmente, incluso a Estados Unidos.

Trump también llamó a Irán «el patrocinador número uno del terrorismo en el mundo» y dijo que nunca permitiría que el país tenga armas nucleares.





En respuesta a la declaración, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, negó este miércoles todas las acusaciones, aunque sin nombrar directamente a Trump.

«Todo lo que acusan sobre el programa nuclear de Irán, los misiles balísticos de Irán y el número de muertos durante los disturbios de enero es sólo una repetición de la ‘gran mentira'», escribió Baqaei a través de la cuenta de redes sociales de X.





Trump también afirmó anteriormente que las autoridades iraníes mataron a 32.000 personas en una ola de protestas que comenzó en diciembre y alcanzó su punto máximo entre el 8 y 9 de enero. Teherán también negó esta afirmación.

Las tensiones están aumentando en medio de despliegues militares masivos de Estados Unidos en todo el Golfo, incluido el movimiento del portaaviones USS Gerald R. Ford hacia la región de Medio Oriente. Sin embargo, está previsto que los dos países continúen las conversaciones en la tercera ronda en Ginebra, Suiza, el próximo jueves, como parte de los esfuerzos por encontrar una solución diplomática.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo horas antes del discurso de Trump que la posibilidad de llegar a un acuerdo para evitar un enfrentamiento militar estaba «a la vista».

«Tenemos una oportunidad histórica de alcanzar un acuerdo sin precedentes que aborde preocupaciones compartidas y logre intereses compartidos», escribió Araghchi en las redes sociales. Añadió que el acuerdo podría materializarse «sólo si se da prioridad a la diplomacia».

Araghchi reiteró que Irán «nunca bajo ninguna circunstancia desarrollará armas nucleares», pero se mantuvo firme en cuanto al derecho de su país a utilizar tecnología nuclear con fines pacíficos.

Hasta ahora, los países occidentales han acusado a Irán de intentar obtener una bomba atómica, mientras que Teherán ha declarado repetidamente que su programa nuclear tiene únicamente fines civiles y energéticos.