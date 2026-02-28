Irán bombardea 14 bases militares estadounidenses en Medio Oriente

domingo 1 de marzo de 2026 – 04:30 WIB
Teherán, LARGA VIDA – Ataque Irán bateó 14 bases Estados Unidos de América que está en la zona Oriente Medio y centros importantes Israel matando a cientos de soldados de ambos, según informó el sábado el Cuartel General Central de Irán Khatam al-Anbiya.
«Además de los vitales centros militares y de seguridad del régimen sionista, también se llevaron a cabo ataques contra 14 importantes bases estadounidenses en la región. Cientos de personas de las fuerzas agresoras estadounidenses y de las fuerzas del régimen [Israel] murió», dijo un portavoz de la sede.
La agencia de noticias iraní Tasnim, citando fuentes familiarizadas con la información, informó que Irán había atacado 14 base militar Estados Unidos en Medio Oriente.
Más temprano ese mismo día, Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques contra objetivos iraníes, incluido Teherán, causando daños y víctimas civiles.
Luego, Irán lanzó ataques con misiles de represalia contra territorio israelí y la infraestructura militar estadounidense en el Medio Oriente. (Hormiga)
VIVA.co.id
1 de marzo de 2026