Irán amenaza a Estados Unidos e Israel, Trump considera opciones de intervención militar

Estados Unidos de AméricaVIVA – presidente de los estados unidos Donald Trump dijo que Washington estaba considerando opciones difíciles en respuesta a la ola de protestas en Iránincluida la posibilidad de una intervención militar.

«Estamos considerando esto muy seriamente. Los militares también lo están revisando y estamos considerando varias opciones muy fuertes. Tomaremos una decisión», dijo Trump a los periodistas el domingo por la noche, 11 de enero, hora local, citado en la página. Al Jazeera.

Dijo que los líderes iraníes se habían puesto en contacto con él y le dijeron que querían negociar después de su amenaza de acción militar. No sólo eso, Trump dijo que se estaba preparando una reunión.

«Pero es posible que tengamos que actuar antes de que se lleve a cabo esa reunión», dijo.

La última amenaza de Trump se produce en medio de fuertes advertencias de los líderes iraníes contra una posible intervención militar.

«En caso de un ataque contra Irán, los territorios ocupados (de Israel), así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestros objetivos legítimos», dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, cuando los comerciantes del Gran Bazar de Teherán cerraron sus tiendas en protesta por la caída del valor del rial. Las manifestaciones se extendieron rápidamente por todo el país.

Las demandas, que inicialmente se referían a la economía y el creciente costo de la vida, luego se convirtieron en un rechazo más amplio al gobierno clerical que ha estado en el poder desde la Revolución Islámica de 1979.

Según los medios estatales iraníes, al menos 109 miembros del personal de seguridad murieron durante los disturbios. Sin embargo, las autoridades no han confirmado el número de manifestantes que perdieron la vida.

Los activistas de la oposición radicados en el extranjero dicen que el número de muertos es mayor e incluye a cientos de manifestantes. Además, la interrupción de Internet en todo el país ha durado más de 72 horas, según grupos de seguimiento.

La agitación en Irán se produce en un momento en que Trump está aplicando una política exterior agresiva, después de haber secuestrado al presidente venezolano Nicolás Maduro y discutiendo planes para adquirir Groenlandia, ya sea mediante compra o por la fuerza.

Un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias Reuters que Trump tenía previsto reunirse con asesores de alto nivel el martes para discutir opciones con respecto a Irán. El Wall Street Journal informa que estas opciones incluyen ataques militares, el uso de armas cibernéticas encubiertas, la ampliación de las sanciones y la prestación de asistencia en línea a fuentes antigubernamentales.