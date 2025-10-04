Irak fue atropellado por malas noticias antes del equipo nacional indonesio contra el equipo nacional indonesio

VIVA – Equipo nacional Irak golpeado por malas noticias antes del equipo nacional indonesio en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asiática. El delantero principal, así como el puntaje superior temporal de Irak, Ayman Hussein, supuestamente amenazaron a estar ausente debido a una lesión.

Ayman en realidad está incluido en la lista de 28 jugadores llamados por el entrenador Jesús Casas el viernes 3 de octubre de 2025. Sin embargo, el bombardero sufrió una lesión mientras defendía a su club en la competencia nacional.

En el partido entre Al Karma contra Erbil, Ayman solo tuvo tiempo de actuar durante 15 minutos antes de que tuviera que ser extendido del campo después de un fuerte impacto con uno de los defensores opositores.

Hasta ahora, no hay certeza sobre cuán grave sufrida por el jugador de 28 años. El equipo médico todavía está monitoreando su condición para determinar si puede actuar contra Indonesia el 11 de octubre de 2025 en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah.

Lo que está claro, perder a Ayman será un gran golpe para el equipo apodado los leones de Mesopotamia. Durante la segunda y tercera mitad de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026, Ayman se desempeñó bruscamente con un puntaje de ocho goles, la mayoría entre todos los jugadores iraquíes.

Mientras tanto, los dos nombres de las suscripciones del equipo nacional iraquí, a saber, Muhamed Qosim y Ali al-Hammadi, tampoco se incluyeron en esta lista. Ambos están ausentes debido a razones técnicas y condiciones físicas que no se han ajustado completamente.

Está previsto que Iraq juegue dos partidos importantes en la cuarta ronda B Grupo B. Después de luchar contra Indonesia, se enfrentarán a Arabia Saudita.

Para el equipo nacional indonesio, el duelo contra Iraq será un desafío difícil. En las últimas tres reuniones, incluso en la Copa Asiática 2023 (2024), el equipo de Garuda siempre tragaba la derrota. Sin embargo, se cree que el espíritu de las tropas de Shin Tae-yong todavía está ardiendo para pagar los malos resultados.