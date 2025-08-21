Ir por el género, ‘ignorar’ las tendencias

Los principales ejecutivos de las principales casas de producción europeas se reunieron en el Festival de Cine de Sarajevo Discutir el mercado actual para adquirir y adaptar la IP, tocando temas como la atención para el público local y global, la búsqueda de gemas en lugar de buscar la próxima maravilla y la familiaridad como una forma de audiencias. Aquí hay cinco conclusiones de su conversación:

Escuche el mercado … con reservas

Billy Bowring, co-productora ejecutiva de las películas de savia del Reino Unido («Caballos lentos«), Advirtió a los creativos» no ser solo reactivos «al mercado.

«Estamos hablando constantemente con los emisores, yendo a festivales, tratando de averiguar lo que el mercado quiere, las tendencias, tratar de comprender qué hacer a continuación», dijo. «Pero he pasado gran parte de mi carrera trabajando con escritores que tienen una pequeña idea y, a menudo, cuando intentas comparar esa pequeña idea con lo que el mercado quiere, estás al menos a dos o tres años de que eso se comercialice. Lo que el mercado quiere en este momento tiene muy poca relevancia para la idea en la que está trabajando».

Bowring llamó a esta obsesión por perseguir las tendencias del mercado «absurdas», afirmando que es «importante tener una buena comprensión de dónde está el mercado, pero también ignorarlo por completo».

Sin embargo, el director senior de Banijay Entertainment Scripted, Denis Leroy, dijo que invertir en géneros probados, como los procedimientos, que han dominado durante mucho tiempo la televisión francesa, tenía sentido. «Como productores, debemos ver lo que el público quiere, ante todo», dijo. «Hay ciertas constantes con género y otros elementos que debemos tener en cuenta incluso si nos desviamos de vez en cuando».

Volverse a globalizar

Leroy enfatizó que es «importante ser global y tener un alcance global en términos de distribución, pero también en términos de datos, análisis e investigación, y tiene una visión más amplia en términos de IPS y remakes potenciales, que es un negocio creciente», especialmente dado que todas las principales streamers internacionales que trabaja Banijay está mirando un escenario global. Pero un punto clave para el ejecutivo es que, a pesar de este enfoque en una red más amplia, las producciones «siempre seguirán siendo locales».

Vicepresidente Ejecutivo de Contenido Mundial de GlobalGate Entertainment, Meg Thomson, se hace eco de esta noción, y agrega que «centrarse en su mercado local es lo que hará que su contenido funcione a nivel internacional». Para el ejecutivo, los formatos de los territorios de bajo bien ofrecen una gran oportunidad en este sentido, ya que usted puede ser el que «exponga al público a algo nuevo», casando esta idea de una piscina global con un gancho local.

Leroy también señaló cómo los productores tienen que mantenerse locales si quieren llegar directamente a las plataformas principales, ya que los serpentinas tienden a ser asustados por las posibles dificultades, y las altas etiquetas de precios, de grandes coproducciones. «No puedes coproducirlo y lanzarlo a una plataforma. Si mencionas [more than one country] involucrados, le darán un número de Los Ángeles y le dirán que los llame [instead]. »

Cortesía de Rafa Sales Ross

No se trata de la «nueva maravilla»

En lugar de buscar la próxima versión de una gran IP, como Marvel y DC Comics, Leroy cree que los creativos y ejecutivos deben centrarse en formatos que no solo son relevantes para sus mercados, sino también algo que podría adaptarse fácilmente a nuevos territorios.

«Hoy en día, IP puede provenir de cualquier mercado», dijo el ejecutivo. «Por supuesto, tenemos DC Comics y Marvel, que tal vez están en otra galaxia, pero no necesitamos perseguirlos, si alguna vez fue posible, para encontrar IP que sean relevantes para Europa. No debemos ser demasiado estrechos cuando mencionamos IP. Es una narración existente que tiene sentido y puede ser llevado a otro formato o mercado. De esa manera, debemos tener en cuenta que es una perspectiva mucho más grande que solo a los grandes hits».

Bowring mencionó a los «caballos lentos» como un buen ejemplo, dado que los libros de Mick Herron «no eran más vendidos». «Pero si eras fanático de las novelas de espías, eras fanático de esos libros. No era ‘el señor de los anillos’, pero los libros eran realmente buenos. Entonces, cuando tomas esos libros como una idea para adaptarte a una emisora, existe una buena posibilidad de que su adaptación sea buena porque tienes una buena base. Esta es la forma más caro de todas las formas de arte, por lo que el riesgo es importante. Solo las personas intentan manejar su riesgo. Todo lo que costos costos, así que tienes la base, esto es la forma más caro de las formas de arte?

El probado y probado abre puertas a un gran talento

Thomson destacó otra ventaja clave de trabajar con la IP existente: no tener los altos riesgos de un formato nuevo puede otorgar a los creativos la oportunidad de trabajar con talento de alto perfil al que de otro modo no tendrían acceso. Citando el formato de «extraños perfectos», que se ha adaptado a casi 30 territorios diferentes a excelentes resultados, el ejecutivo de GlobalGate Entertainment dijo: «Le ha dado a los productores acceso a los mejores escritores y también las principales estrellas en cada territorio».

«Porque tienes una gran idea, te permite acceder [talent]», Agregó ella».[From there] Estarán creando más cosas juntas. Desarrollas talento usando IP desde otro lugar «.

Concéntrese en lo familiar. El género sigue siendo la apuesta más segura.

Bowring mencionó la de Netflix «Juego de calamar«Como un» buen ejemplo «de un éxito basado en algo que es familiar para el público».[The show] Aparentemente vino de la nada. ¿Quién hubiera pensado que algo así habría sido un éxito global? Pero cuando salió, había un género y un linaje de narración de cuentos en el que el ‘juego de calamar’ encajaba perfectamente. Es ‘Battle Royale’, es ‘Oldboy’ «.

«Caballos lentos», piensa Bowring, golpea una nota similar. «No hay ninguna razón histórica por la cual los británicos deberían tener territorios sobre historias de espías, pero tuvimos dos autores hace más de 60 años, Ian Fleming y John Le Carré, quienes escribieron grandes historias de espías. Cuando envías una historia de espías a Estados Unidos y los personajes tienen acentos británicos, se sienten familiarizados». Y una vez que tenga ese elemento de familiaridad, dijo el ejecutivo, es mucho más fácil tener la «conexión a tierra para entrar en lo desconocido» y acompañar al público en las novedades de su historia o formato.

Leroy crió el exitoso programa de HBO de Mike White «The White Lotus» como un ejemplo de ese fenómeno. Aunque no se basa en la propiedad intelectual existente, la serie misteriosa bebe para la fuente de «héroes satíricos como Agatha Christie» y «El clásico drama del crimen misterioso». «Si te apegas a las referencias que las personas piensan que saben, puedes empujar un poco el sobre», agregó el ejecutivo. «Si las personas sienten que están entrando en una narración conocida, seguirán más fácilmente. Y una vez que estén allí, puede llevarlas a nuevas áreas que son totalmente originales. El género es tan eficiente como la IP a veces».

Thomson agregó que «el drama sigue siendo lo más difícil de hacer lo correcto», por lo que seguir con ofertas de género más populares como la comedia y el horror, «puedes darte una oportunidad».