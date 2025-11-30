iQOO 15 llega oficialmente a Indonesia y trae el nuevo chipset más feroz del mundo

Jacarta – iQOO 15 seguro que se deslizará Indonesia el 2 de diciembre de 2025. Este teléfono inteligente (smartphone) será el primero en llevar conjunto de chips el último Snapdragon 8 Elite Generación 5.

Lea también: MediaTek prepara nuevas armas Dimensity 9500e y 8500, listas para desafiar al Snapdragon 8 Gen 5 a principios del próximo año



iQOO Indonesia también muestra el chip de supercomputación Q3, resultado del diseño, desarrollo y continuación del chip de supercomputación Q2.

iQOO 15 continúa su consistencia como la primera línea insignia que trae la última generación de chipsets, innovación tecnológica y el mejor rendimiento en Indonesia.

Lea también: Qualcomm prepara Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Gen 6 Pro, ¿listos para convertirse en el chipset más avanzado del mundo?



Para obtener información, iQOO 15 se presentó a nivel mundial en octubre de 2025, mientras que Snapdragon 8 Elite Gen 5 se presentó a nivel mundial un mes antes.

Para maximizar el potencial del chipset de última generación, iQOO 15 también está equipado con un chip adicional exclusivo diseñado por iQOO, Supercomputing Chip Q3.

Lea también: Vivo X300 Ultra Global finalmente aparece en IMEI, ¿listo para competir con Galaxy S25 Ultra y iPhone 17 Pro Max?



Ambos funcionan simultáneamente para proporcionar un rendimiento más óptimo y consistente, incluso para jugadores profesionales que necesitan estabilidad de rendimiento en juegos competitivos.

También se incluye una batería de 7000 mAh para soportar un uso intensivo a largo plazo. El sistema de refrigeración 8K Ultra VC Cooling System también se presentó como la última generación con un área de disipación de calor más amplia que su predecesor.

Esto ayuda a mantener la temperatura óptima del dispositivo durante un uso prolongado sin reducir el rendimiento.

En términos de pantalla, el iQOO 15 contará con el primer panel de pantalla OLED 2K M14 LEAD del mundo, que adopta tecnología sin polarizador para mejorar la claridad de la pantalla y la eficiencia energética.

Para fotografía, iQOO trae de vuelta la cámara Periscope de 50MP, completando una configuración de cámara diseñada para manejar diversas necesidades de disparos de largo alcance.

Todas estas capacidades están envueltas en un diseño diseñado para ser elegante y premium como un reflejo del buque insignia de próxima generación, manteniendo al mismo tiempo las características de diseño de iQOO como Monster Halo.

Este último buque insignia de iQOO también viene con OriginOS 6 directamente de fábrica, como el último sistema de interfaz que ofrece una apariencia mejorada y soporte para funciones de productividad.

Se anunciará información más detallada sobre las especificaciones completas, el precio y las variantes oficiales del iQOO 15 en el evento de lanzamiento el 2 de diciembre de 2025.