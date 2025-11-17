IPW destaca la decisión del MK que prohíbe a los miembros de la policía ocupar cargos civiles: 4.132 policías amenazados con ‘desempleo’

Jacarta – Presidente de la Vigilancia de la Policía de Indonesia (IPW), Sugeng Teguh Santoso, valorando la decisión del Tribunal Constitucional (mk) que prohíbe a los miembros policia nacional La ocupación activa de posiciones civiles provocará cambios importantes en la estructura del personal policial.

La decisión del Tribunal Constitucional confirma que la explicación del artículo 28 párrafo (3) de la Ley Número 2 de 2002 que hasta el momento permite cesiones la policia a instituciones civiles en virtud de la asignación del Jefe de la Policía Nacional, ya no tiene fuerza jurídica vinculante.

Sugeng dijo que el impacto de esta decisión no fue trivial. Miles de agentes de policía en activo, desde el rango de primer oficial hasta oficiales superiores, ahora deben enfrentar consecuencias directas.

«Las colocaciones fuera de esta estructura generalmente comienzan desde primeros oficiales, oficiales intermedios, oficiales superiores hasta posiciones de 3 estrellas. Este número no es una broma, el número es 4.132 si no me equivoco», dijo Sugeng en una declaración escrita citada el lunes 17 de noviembre de 2025.

Presidente de Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso (Doc: especial) Foto : VIVA.co.id/Natania Longdong

Según Sugeng, este cambio podría crear una gran presión para los funcionarios de alto rango que actualmente ocupan puestos estratégicos en ministerios e instituciones estatales.

«Esto realmente podría conducir a cambios significativos en la posición del personal de la Policía Nacional con rangos de 1 estrella a 3 estrellas de alto rango. Esto crea un dilema para los oficiales de alto rango que están ubicados en agencias fuera de la Policía Nacional», dijo.

Destacó que como organismo encargado de hacer cumplir la ley, la Policía Nacional no tuvo más remedio que cumplir con la decisión del Tribunal Constitucional. La consecuencia es clara: todos los oficiales activos en puestos civiles deben tomar una decisión.

«Los oficiales de alto rango que ocupan puestos institucionales fuera de la estructura de la Policía Nacional deben optar por dimitir o jubilarse anticipadamente», dijo Sugeng.

Si optan por jubilarse, pueden continuar sirviendo en instituciones civiles. “Pero si no se jubilan anticipadamente, regresan a la institución de la Policía Nacional, no podrán funcionar en puestos, no habrá puestos funcionales disponibles”.

Sugeng cree que la decisión del Tribunal Constitucional enfatiza el compromiso de Indonesia como país con un gobierno civil. Incluso presionó para que se aplicaran los mismos principios a las instituciones del TNI.

«Esta es en realidad una buena decisión para Indonesia, incluso lo que hay que considerar más adelante es que el TNI debe ser tratado de la misma manera», dijo.