IPTI colabora con BHMS Suiza para fortalecer la educación turística estándar global

Jacarta – Instituto Turístico Tedja Indonesia (IPTI) ha establecido oficialmente una colaboración estratégica con la Swiss Business & Hotel Management School (BHMS) para fortalecer la calidad. educación turismo y hospitalidad de nivel mundial. La firma del Memorando de Acuerdo (MoA) tuvo lugar en Yakarta, en la que participaron el Canciller del IPTI, Dr. Ariani Kusumo Wardhani, M.Ds., CS, y el CEO de BHMS, Heinrich Meister.

Esta asociación internacional incluye el desarrollo de programas académicos, así como el aumento de la competencia profesional que se refiere a las mejores prácticas de educación turística mundial. Hay cuatro focos de colaboración que están listos para ser implementados, desde el programa de doble titulación, el programa de certificación profesional, el programa de conferencias invitadas y el desarrollo de capacidades docentes, hasta los certificados de validación como forma de reconocimiento académico internacional para los estudiantes del IPTI.

A través del plan de doble titulación, los estudiantes del IPTI pueden estudiar tres años en Indonesia y un año en Suiza, con la oportunidad de participar en prácticas profesionales en la industria hotelera internacional. Además, la certificación y la formación a nivel internacional fortalecerán la competitividad de los graduados en el mercado global.

El Canciller del IPTI, Dr. Ariani Kusumo Wardhani, enfatizó que esta colaboración es un impulso importante para producir recursos humanos superiores en el campo del turismo sostenible.

«Estamos comprometidos a brindar una experiencia de aprendizaje estándar internacional, pero aún arraigada en los valores y la sabiduría locales. La colaboración con BHMS Suiza abre un espacio de aprendizaje intercultural muy valioso para nuestros estudiantes y profesores», afirmó.

El director general de BHMS, Heinrich Meister, también valoró positivamente esta asociación transfronteriza. Según él, la industria turística mundial avanza rápidamente y requiere talento adaptable y preparado para competir en diversas condiciones.

«BHMS está muy entusiasmado de trabajar con IPTI para crear una generación joven que no sólo sobresalga académicamente, sino que también sea dura a la hora de afrontar la dinámica de la industria global», afirmó.

A través de este programa colaborativo, los estudiantes de IPTI tienen la oportunidad de obtener tres títulos académicos a la vez: de IPTI, BHMS Suiza y la Universidad Robert Gordon (RGU) en Aberdeen, Inglaterra, el socio académico de BHMS.

Se sabe que el IPTI tiene la visión de «Integrar la sabiduría local con la excelencia global» y continúa fortaleciendo su contribución al avance de la educación turística nacional. Mientras tanto, BHMS Suiza es una de las mejores instituciones hoteleras de Europa con una extensa red industrial internacional y tiene su sede en Lucerna, Suiza.