Ipone Anliven Custom War Bali 2025 con nuevos productos

Denpasar, Viva – Custom War Bali 2025 se celebró nuevamente en Padang Galak Beach, Denpasar, el domingo 30 de agosto de 2025. Este evento anual se conoce como uno de los festivales más grandes para los fanáticos de las motocicletas costumbre en Indonesia.

Leer también: Lista de lubricantes Shell Helix Astra: algunos son para LCGC



Miles de visitantes de varias regiones vinieron a ver a los constructores, exposiciones de motocicletas, sesiones de música y arte. El ambiente no solo es animado, sino que también se convierte en una sala de reuniones entre la comunidad de dos ruedas en ciudades y generaciones.

Bali fue elegido como el anfitrión no sin razón. La isla ha estado cerca de la cultura de la moto y el estilo de vida personalizado, que se combina con la atmósfera costera como su principal atracción.

Leer también: Forma única de que Motul se extiende los consejos de mantenimiento del vehículo en Medan



En medio de la emoción, Ipone nuevamente llamó la atención introduciendo tres variantes lubricante el último. Su presencia continuó el impulso después del lanzamiento oficial en Iron Pipe – Builders Motoshow Bandung en julio pasado.

Los tres nuevos productos introducidos son Ipone M4, Ipone M4 Scoot e Ipone R4000 Scoot. Cada uno tiene un segmento de usuario diferente, desde motocicletas de pato, scooters diarios, hasta maxi scooter.

Leer también: ¿Alguna vez has imaginado el sabor de Harley-Davidson Porsche? Aquí está el resultado



Ipone M4 viene como un lubricante de motos de 4 tiempos con una variedad de opciones de viscosidad. Se dice que la fórmula puede mantener la limpieza del motor mientras presenta un rendimiento estable en la condición del uso diario.

Para los usuarios de scooter, hay un scoot Ipone M4 con el estándar Jaso MB y API SN. Este producto enfatiza la aceleración fina, la eficiencia del combustible y las tasas de emisión de escape más bajas.

Mientras tanto, Ipone R4000 Scoot está destinado a propietarios modernos de scooters con mayores necesidades de rendimiento. Con una base semisintética, se afirma que este lubricante admite un intervalo de reemplazo más largo.

«Presentamos estas tres nuevas variantes para satisfacer las necesidades de los conductores y scooters de motocicletas diarios en Indonesia», dijo Kahfi Irawan, gerente de marca de Ipone Indonesia, citado Viva Automotive De la declaración oficial, miércoles 3 de septiembre de 2025.