iPhone ya no es especial, Android Quick Share puede compartir archivos a través de AirDrop

VIVA – A lo largo de los años, el intercambio de archivos inalámbrico que es rápido y fluido es una de las funciones principales y «especiales» que solo los usuarios de dispositivos Apple pueden disfrutar a través de funciones Entrega por paracaídas. Esta característica crea un muro divisorio entre el ecosistema iOS y Androideobligando a los usuarios multiplataforma a depender de aplicaciones de terceros o métodos lentos como el correo electrónico.

Sin embargo, esa era de exclusividad ya ha terminado. Google anunció recientemente su integración más grande y más esperada, a saber, capacidades Compartir rápido en Android para enviar archivos directamente a AirDrop en iPhone y otros dispositivos Apple.

Colaboración que rompe los muros del ecosistema

Esta colaboración histórica entre los dos gigantes tecnológicos ha derribado efectivamente los «muros» del intercambio de archivos. Quick Share, que es una función para compartir de forma inalámbrica en dispositivos Android (el reemplazo de Near Share), ahora puede detectar y enviar datos a dispositivos Apple habilitados para AirDrop.

Esta característica revolucionaria se implementará por primera vez en la serie Google Pixel 10 y pronto se expandirá a otros dispositivos Android en los próximos meses. Esta compatibilidad permite a los usuarios de Android enviar fotos, vídeos o documentos de gran tamaño a su iPhone, iPad o Mac sin necesidad de una conexión a Internet, aplicaciones adicionales o a través de la nube.

Mecanismos de seguridad y uso compartido

Esta entrega de archivos se basa en tecnología peer-to-peer que utiliza una combinación de Bluetooth y Wi-Fi Direct, lo que garantiza un alto nivel de velocidad y seguridad. Google afirma firmemente que este proceso se basa en los mismos estrictos estándares de seguridad que sus otros productos.

«La conexión es directa y de igual a igual, lo que significa que sus datos nunca se enrutan a través del servidor, el contenido compartido nunca se registra y no se comparten datos adicionales», se lee en una cita del Blog de seguridad de Google.

Para poder recibir archivos desde Android, los usuarios de iPhone sólo necesitan configurar su AirDrop en el modo «Todos durante 10 minutos». Una vez que se activa el modo, los dispositivos Android dentro del alcance podrán ver e iniciar transferencias de archivos.

Este movimiento muestra el compromiso de Google de crear una mejor interoperabilidad en el mundo de los dispositivos móviles. Con el problema de compartir archivos entre plataformas resuelto, la función AirDrop ya no es el único punto de venta principal que hace que el iPhone se sienta superior o «especial» en comparación con los dispositivos basados ​​en Android. Los usuarios de ambos ecosistemas ahora pueden disfrutar de la facilidad y velocidad de compartir archivos sin problemas.