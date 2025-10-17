¡iPhone 17 vendido oficialmente en Indonesia! Hay un precio de 44 millones de IDR, ¿qué es tan bueno?

Jacarta – iPhone 17 La serie compuesta por iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max finalmente se venderá oficialmente en Indonesia este viernes 17 de octubre de 2025 a través de varios revendedores autorizados como blibli, iBoxhasta Digimapa.

Entusiasta Manzana Los fanáticos o fanáticos de Apple estaban muy entusiasmados por dar la bienvenida a la primera venta, esperando con ansias la llegada de la serie iPhone 17 que se había reservado o reservado una semana antes.

Aun así, es comprensible que haya fans de los productos Apple que todavía estén confundidos y hayan decidido no cambiar su smartphone a esta última serie. Aquí están las consideraciones:

iPhone 17

Esta es la variante básica que se ofrece con un tamaño de 6,3 pulgadas (16 cm).

Una de las mejoras que ofrece Apple en este móvil está en las especificaciones de la pantalla con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits.

Como capa de protección, esta pantalla está protegida por una capa de Ceramic Shield 2.0, lo que promete que la pantalla del iPhone 17 tiene una resistencia a los arañazos 3 veces mejor que la del iPhone 16.

Para el motor, Apple ha instalado el chip Bionic A19, cuyo rendimiento es 1,5 veces más rápido que el chip Bionic A15 instalado en el iPhone 13.

No solo eso, el iPhone 17 también está equipado con N1, un nuevo chip de red inalámbrica diseñado por Apple que admite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

En cuanto a la cámara, este teléfono móvil viene con una cámara dual de 48 MP que consta de una cámara ultra ancha que ofrece una capacidad de resolución 4 veces mayor en comparación con la generación anterior y una cámara de teleobjetivo con zoom óptico de 2x.

En términos de potencia, el smartphone viene con una batería de 3.692 mAh, bastante capaz teniendo en cuenta su pequeño tamaño en comparación con otros modelos.

En Indonesia, este teléfono inteligente se ofrece en negro, blanco, lavanda, salvia y azul niebla con dos opciones de capacidad de memoria de 256 GB y 512 GB.

La capacidad de memoria de 256 GB se vende por 17,2 millones de IDR y la capacidad de 512 GB tiene un precio de 22 millones de IDR.

iPhone 17 Pro

Tiene una pantalla de 16 cm con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits. Al igual que el modelo base, este teléfono celular tiene protección de pantalla mediante una capa Ceramic Shield 2.0.

La mayor mejora está en el chip, concretamente el Bionic A19 Pro, cuyo rendimiento es un 40 por ciento mejor que el Bionic A18 Pro del iPhone 16 Pro. Por supuesto, también hay un chip N1 para admitir una conectividad más óptima para los usuarios.