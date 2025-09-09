Yakarta, Viva – Samsung había robado la atención de este año con el lanzamiento Galaxy S25 Edgeteléfonos inteligentes o teléfonos inteligentes ultra tipos equipados con tecnología Galaxy AI y cámaras impresionantes.

Sin embargo, Apple no permaneció en silencio al eliminar iPhone 17 Air Con un diseño más delgado y un rendimiento no menos feroz.

Muchos rumores nos han dicho que el agua del iPhone 17 será más delgada que el dispositivo Samsung Galaxy S25 Edge (5,5 mm frente a 6,4 mm).

Para presentar ese dispositivo delgado en el aire del iPhone 17, Apple ha sacrificado el sistema de cámara, con agua solo tiene una sola cámara en la parte posterior.

Mientras Samsung merece elogios por el logro del diseño de borde del Galaxy S25. Con un grosor de solo 5.8 mm y un peso de 163 gramos, este teléfono inteligente es visible y se siente muy ligero sin parecer frágil.

Snapdragon 8 Elite Chipset proporciona un rendimiento rápido, y aunque no está equipado con teleobjetivos, la cámara de 50MP puede producir fotos de alta calidad, incluso en condiciones de luz mínima.

Aun así, el borde Samsung Galaxy S25 solo está equipado con una batería de 3.900 mAh, que dura aproximadamente 12 horas 24 minutos en la prueba de uso activo.

Sin embargo, esto está por encima del promedio, aún muy lejos del Galaxy S25 Plus y el Galaxy S25 Ultra, que puede durar hasta 17 horas.

Para los teléfonos móviles con precios premium, la durabilidad como esta puede parecer faltante. EntoncesEsperemos el lanzamiento del agua del iPhone 17 en cuestión de horas por delante.