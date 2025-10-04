Ionización de innovación del agua de Japón para la salud y la sostenibilidad ambiental

VIVA – La conciencia pública de un estilo de vida saludable continúa aumentando, incluso en términos de elegir aire Calidad de bebida. No solo exige agua que sea segura para el consumo, ahora la comunidad también comenzó a encontrar soluciones que ofrecen beneficios adicionales para el cuerpo. Respondiendo esta tendencia, tecnología de agua de ionización japonesa, Miss AguaCada vez más en la demanda porque presenta el agua con varios beneficios directamente desde el hogar.

Leer también: Las cabezas no se reconocen que no todas las cocinas tienen un buen saneamiento



Este producto realizado por Enagic Japón utiliza la tecnología de electrólisis para separar el agua ordinaria en varios tipos de agua de diferentes niveles de pH, como el agua alcalina para el consumo, el agua neutral para necesidades especiales, como la fabricación de leche de bebé, así como el agua ácida y el alcalino fuerte para la limpieza del hogar. Con uno dispositivoLos usuarios pueden obtener varios tipos de agua sin depender del agua embotellada.

El gerente de Enagic Indonesia, Widia Hartono, dijo que Kangen Water ahora es una inversión a largo plazo para las personas que desean mantener la salud familiar. «Las máquinas de agua de Kangen no son solo un dispositivo, sino una inversión para la salud y el bienestar familiar», dijo.

Leer también: El Servicio Secreto de los Estados Unidos falló el esfuerzo del sabotaje de la red de telecomunicaciones de Nueva York durante la Asamblea General de la ONU



Se cree que el agua alcalina producida por esta máquina ayuda a equilibrar los niveles de ácido y base en el cuerpo, y tiene contenido antioxidante que puede combatir los radicales libres. El uso de esta máquina también se llama más eficiente porque reduce la necesidad de comprar agua embotellada todos los días. En términos del medio ambiente, Kangen Water también respalda la reducción de los desechos plásticos de botellas desechables que siguen siendo un problema global.

Enagic comercializa varios modelos de motores en Indonesia, que van desde Leveluk SD501, que es popular para las necesidades familiares, hasta Leveluk K8 con ocho placas de electrodos y pantallas táctiles modernas. Otros modelos como Super501 y JRIV están destinados a un uso intensivo, como en restaurantes o negocios culinarios.

Leer también: Superar la sequía en la regencia tuban, Sig asegura mejorar la calidad de vida de las regiones operativas



Muchos usuarios en Indonesia afirman sentir los beneficios de usar esta máquina, tanto en términos de salud como practicidad. El agua del motor de agua Kangen a menudo se usa para cocinar, lavar las verduras, para el cuidado de la piel. «Después de usar rutinariamente el agua de Kangen, nos sentimos más frescos y ya no necesitamos comprar agua embotellada», dijo un usuario en Yakarta.