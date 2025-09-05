Involucrado en una manifestación antidisturbios en Yakarta, la policía estableció 43 sospechosos

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya ha establecido 43 sospechar con acusaciones relacionadas con la acción manifestación En el edificio DPR/MPR RI Senayan, Tanah Abang y una serie de otros lugares en Yakarta, del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025.

«Este sospechoso se divide en dos grupos, a saber, incitación para que las personas hagan anarquistas y perpetradores anarquistas», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Kombes Pol. Ade Ary, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

De los 43 sospechosos, hasta 38 personas han sido arrestadas, una persona sigue siendo profunda buscary un sospechoso fue detenido por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Siber Metro Jaya.



Kombes Ade Ary Syam Indradi y Akbp Reonald Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Luego, se pidió a otros dos sospechosos que informaran, y un sospechoso fue incluido en la categoría de niños menores de 18 años que no fueron detenidos.

Ade Ary explicó, para el grupo de incitación ya había seis personas que fueron nombradas sospechosas, a saber, DMR, MS, SH, HA, RAP y mujeres con las iniciales FL.

Este clúster de incitación está acusado de colaboración en las redes sociales y las cargas de publicación que involucran a personas influyentes (personas influyentes), además de hacer que los panfletos vigilaron hasta 10 millones de niños escolares hasta que se redujeran a la manifestación que condujo a disturbios.

Ade Ary agregó, los perpetradores también incitan a los niños contra la policía, haciendo disturbios y transmitieron a los estudiantes para protegerse durante la acción. «En cierto sentido, este niño y estudiante como una invitación para tomar acciones anarquistas», dijo Ade Ary.

Además, también se sospecha que los perpetradores de RAP hacen tutoriales para hacer bombas Molotov y extenderse a los oficiales de agua a través del grupo WhatsApp, y distribuir la ubicación de los estudiantes para tomar bombas y petardos de Molotov en varios puntos.

Mientras tanto, otros 38 sospechosos estuvieron involucrados en una acción de disturbios en forma de destrucción, que van desde las moto quemado, dañando automóviles, dañando la policía del sector de Cipayung, la policía del sector de Matraman, el separador de las vías de autobuses dañinas, los peatones, los caminos de peaje de cierre, las instalaciones públicas dañinas, las paradas de autobús ardientes, y así.

«Los perpetradores fueron acusados ​​del Artículo 160 del Código Penal sobre la incitación para la compromiso penal, luego el Artículo 45A Párrafo 3 Jo Artículo 28 Párrafo 3 de la ley número 1 de 2024 con respecto a la información y transacciones electrónicas», dijo.