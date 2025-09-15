Invite a los Kopdes usando dinero del gobierno en Himbara, Ministro de Finanzas Purbaya: esquema de crédito normal

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa confirma que no hay una asignación especial dana destinado al financiamiento cooperativo de la aldea/Kelurahan (Cabezales) Rojo y blanco. Incluyendo, desde lo que se ha inyectado con el gobierno hasta un banco de la Asociación Bancaria de propiedad estatal (Himbara).

Se sabe que el Ministerio de Finanzas inyecta fondos de RP200 billones para cinco bancos miembros. A partir de estos fondos, no se menciona específicamente lo que debe canalizarse para la operación de los Kopdes.

«Nada está dirigido, básicamente el dinero está en la banca. Si el banco quiere usar, use automáticamente el sistema existente. Básicamente, todo se puede usar, si usa el programa», dijo Purbaya en Yakarta el lunes.

Purbaya dijo que si el Banco Himbara proporciona un préstamo a los Kopdes, los intereses que deben pagarse o la tarifa de colocación es solo del 2 por ciento.

Según él, esta cifra es inferior a las disposiciones de intereses del 4 por ciento que deben pagarse al estado, como se indica en la decreto del Ministro de Finanzas (KMK) número 276 de 2025 con respecto a la colocación de RP200 billones en fondos a cinco bancos de Himbara.

Además, los fondos del gobierno han sido desembolsados ​​para el banco himbara y pueden usarse para crédito préstamos comunitarios y kopdes.

«El dinero ya está allí, solo úsalo. Pero el esquema es normal, como de costumbre para los Kopdes rojos y blancos», agregó.

En la misma ocasión, el Ministro Coordinador de la División de Alimentos (Menko Food) Zulkifli Hasan (Zulhas) dijo a partir de los billones de fondos RP200 que habían sido desembolsados, el gobierno estaba listo para otorgar préstamos a 16,000 kopdes.

Cada Kopdes tiene un techo de préstamo de hasta Rp3 mil millones. Zulhas también enfatizó que este número no es el mismo para todos los Kopdes. Según él, esto se ajustará a las necesidades de cada Kopdes.