Invite a la sede de la Policía Nacional, las mujeres con 4008 seguidores ahora están en la cárcel

Yakarta, Viva – Una mujer llamada faizati está programada para ser sospechar la cola de la sedición quemar Edificio Sede de la policía durante la manifestación a fines de agosto de 2025.

Esto fue revelado por el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el general de brigada Himawan Bayu Aji. Los perpetradores han sido detenidos desde ayer.

«El sospechoso fue detenido en el Centro de Detención Bareskrim», dijo, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigadier General Himawan Bayu Aji (Doc Special)

La persona en cuestión hizo un contenido de incitación cuando la manifestación en la sede de la Policía Nacional. Invitó a quemar la sede del Cuerpo de Bhayangkara.

«El sospechoso creó contenido en ubicaciones relacionadas con la sede de la Policía Nacional, que es un objeto vital nacional que puede ser un objetivo más cercano al potencial peligroso. La persona en cuestión publicada cuando había una manifestación en la sede de la Policía Nacional que tenía el potencial de proporcionar fortalecimiento del anarquismo con la cantidad de seguidores de la cuenta de Instagram Laras Faizati 4008», dijo.

El arresto se llevó a cabo el 1 de septiembre de 2025. Sus cuentas de redes sociales de Instagram y otras pruebas fueron confiscadas por investigadores. Para sus acciones, estuvo sujeto al Artículo 48 Párrafo 1 Juncto Artículo 32 Párrafo 1 de la ley número 11 de 2008 sobre información y transacciones electrónicas

Incluso él estaba sujeto al Artículo 2 de Jo Artículo 28 Párrafo 2 de la ley número 1 de 2024 ITE y / / / El artículo 160 del Código Penal y / / / / o Artículo 161 Párrafo 1 del Código Penal.