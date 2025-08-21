Invitar a los ciudadanos indonesios a correr al extranjero

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Volver a hacer Operación de captura (OTT) contra los funcionarios estatales. Esta vez, viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer O Noel asegurado en una operación tranquila el jueves 21 de agosto de 2025.

La noticia fue justificada por el vicepresidente del KPK, Fitroh Rohcahyanto. Sin embargo, la institución interreligiosa no ha revelado en detalle qué casos atraparon a Noel y otras partes que estaban aseguradas.

Este arresto inmediatamente llamó la atención del público, considerando que se sabía que la figura de Immanuel Ebenezer estaba llena de controversia durante mucho tiempo. Aquí están cinco de la mayor controversia de Noel a lo largo de su carrera.

1. Dicicado del Presidente del Comisionado de Bumn Business Subdivision

En 2022, Immanuel Ebenezer fue retirado de su cargo como presidente comisionado de Pt Mega Eltra, una subsidiaria de Bumn. Afirmó haber conocido la eliminación, pero no sabía la razón clara.

Noel sospechó que esto estaba relacionado con su testimonio en un caso legal que arrastró a Munarman. Según él, la eliminación era inseparable de la dinámica política en el círculo de Joko Widodo.

2. Reportando a la policía a la policía

Todavía en 2022, Noel regresó a la atención al informar a un profesor en la Universidad Estatal de Yakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, a la Policía Metropolitana de Yakarta.

Anteriormente, Ubedilah informó a dos hijos del presidente Jokowi al KPK sobre presunta corrupción y lavado de dinero. Según Ubedilah, existen fuertes indicios de la participación de las grandes empresas y la participación de capital de las compañías de riesgo que conducen a una presunta colusión y nepotismo.

Sin aceptar con la acusación, Noel realmente informó a Ubeedilah con el artículo 317 del Código Penal. Pero sus pasos fueron considerados por muchas partes como una acción erupción y apresurada.

3. Debate de calor con PDIP Político

Otra controversia ocurrió en marzo de 2024. En un programa de programas de entrevistas de televisión, el político de Noel y PDIP Deddy Sitorus fueron invitados a discutir el tema electoral de 2024.

Los dos debates se acomodaron al hablar sobre la dinastía política del presidente Jokowi. Inicialmente, solo una guerra de palabras, pero luego la atmósfera se estaba calentando hasta que los dos casi están involucrados en un colmillo.

4. Declaración «Por favor, huya en el extranjero»

En febrero de 2025, Noel, quien en ese momento se desempeñó como viceministro, respondió casualmente a la aparición del hashtag #KaburaJadulu en las redes sociales. El hashtag alienta a los ciudadanos indonesios a encontrar trabajo en el extranjero.

En lugar de advertir, Noel en realidad bromeó que aquellos que querían ir no deberían volver.

«Quiero huir, simplemente huir. Si es necesario, no regrese», dijo Noel mientras estaba en la oficina del Ministerio de PDT, Yakarta, 17 de febrero de 2025.

También enfatizó que al Ministerio de Manpower no le importaba la existencia del hashtag. Sus comentarios cosecharon pros y contras, incluso considerados insensibles a los problemas laborales en el país.

5. Hatched con Alumni 212

La gran controversia de Noel ocurrió en 2019. Mientras se desempeñaba como presidente de Ahok Mania, fue reportado por la 212 Alumni Association (PA) a la Policía de Investigación Criminal.

La razón es la declaración de Noel que llama al Grupo 212 como «Carreras de dinero». La declaración se considera como una forma de humillación y blasfemia.

El Secretario General del Coordinador de Bela Islam (Korlabi), la novela de Bamukmin, en ese momento enfatizó que Noel había acosado al grupo 212. Luego, el informe fue procesado por el artículo de difamación y la blasfemia de la religión basada en la ley ITE y el Código Penal.