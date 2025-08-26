Invitando a la investigación de investigadores biodiversidad en Papua, Freeport encuentra 130 nuevas especies

Yakarta, Viva – PT Freeport Indonesia (PTFI) invita a los investigadores a hacer investigación La biodiversidad en la región de Papua, para fortalecer la conservación, mantener el equilibrio del ecosistema y garantizar el uso de recursos naturales sostenibles. Se encontraron nuevas especies.

El coordinador de fauna de la biodiversidad de PTFI, Kukuh Indra Kusuma, enfatizó el compromiso de su partido en la investigación de la biodiversidad en Papua, lo que resultó en importantes descubrimientos científicos.

«Una de ellas es tener éxito en documentar 130 nuevas especies», dijo Kukuh en colaboraciones verdes con el tema «de la ciudad, volviendo a la naturaleza: colaboración del cuidado de la biodiversidad» como información en Yakarta, Diktuip el martes 26 de agosto de 2025.

Explicó que desde 1997 Freeport ha llevado a cabo el estudio básico de la biodiversidad en el área operativa de PTFI en Mimika, que limita directamente con el Parque Nacional Lorentz, uno de los más altos niveles de biodiversidad en el mundo. La investigación ha dado a luz a libros y artículos científicos a los que el público puede acceder de forma gratuita.

«PTFI también abre un espacio más grande para los investigadores que consideran que el acceso a esta área era previamente limitado», dijo.

Pt Freeport La ubicación de la mina abierta de Grasberg de Indonesia a una altitud de 4.200 metros sobre el nivel del mar (MDPL).

Kukuh agregó que la existencia de Freeport en Mimika realizó una investigación de biodiversidad en Papua puede hacerse de manera más intensiva. Otro logro más destacado es revelar que el animal que se sospechaba de extinto, a saber, el perro cantante de Nueva Guinea, fue encontrado en un área cerca de la operación de Freeport.

«En 2018, la segunda fase de la investigación demuestra que los genes de los perros que conocimos aún eran puros. Luego, en 2022, nuestro estudio ecológico fue comprender su hábitat. Ahora el enfoque se centra en cómo la conservación puede continuar continuamente», explicó Kukuh.

Añadió, la transición de Freeport de mío Abierta a la mina subterránea también tiene un impacto positivo en la conservación del raro hábitat animal.

Kukuh también enfatizó que todos los planes de desarrollo de Freeport deben pasar por estudios ecológicos. Por ejemplo, si la construcción de nuevas instalaciones tiene el potencial de interferir con especies de plantas o animales amenazados con extinción, las empresas buscan otras alternativas.

«Nuestras necesidades de alojamiento de empleados se comen con desarrollo vertical para que no sea necesario abrir una nueva área. Todos se llevan a cabo para que se mantenga el equilibrio de operaciones y la conservación», explicó Kukuh.

Con respecto a la preservación de esta biodiversidad, Freeport Indonesia también ganó el Premio al Programa del Mejor Programa de Conservación de Mamíferos del Wildlife Hábitat Council (WHC) en la Conferencia WHC 2024 en Nueva Orleans, Louisiana.

Esto se obtuvo por el compromiso de la compañía para preservar el perro cantante de Nueva Guinea, la especie de perro más raramente del mundo. «Este premio también reconoce el papel de Freeport para aumentar la conciencia de la conservación a través de la colaboración con la comunidad, académicos y gobierno relacionado», dijo Kukuh. (Hormiga)