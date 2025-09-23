Invitados de Jimmy Kimmel después de la suspensión: Glen Powell, Sarah McLachlan

Jimmy Kimmel volverá al aire el martes por la noche Después de la controversia de Charlie Kirk que vio Disney suspende su programa durante casi una semana, y sus primeros invitados al regresar serán Glen Powell y Sarah McLachlan.

La aparición de McLachlan en «Jimmy Kimmel Live» es particularmente notable ya que ella recientemente hizo una muestra de solidaridad con el anfitrión nocturno en un Disney inclusot. El domingo, estaba programada para actuar junto a otros artistas en el estreno de Los Ángeles de «Lilith Fair: Building a Mystery-The Untold Story», una docuseries de ABC News Studios sobre el histórico festival de música femenina que cofundó a finales de los 90. El estudio en sí canceló la alfombra roja en el estreno, un movimiento que impidió que el talento y los ejecutivos tuvieran que responder preguntas sobre la suspensión de Kimmel. Pero las actuaciones fueron canceladas por la propia McLachlan. «Sé que esperas una actuación esta noche, y estoy muy agradecida con todos ustedes por venir», dijo mientras presentaba la proyección. «Pido disculpas si esto es decepcionante, pero colectivamente hemos decidido no actuar, sino en solidaridad en apoyo de la libertad de expresión».

Powell, quien será el invitado principal de Kimmel en el episodio del martes, actualmente está promocionando un proyecto de Disney propio. «Chad Powers», la serie de comedia deportiva que co-creó con Michael Waldron y protagonizó, se estrena en Hulu el 30 de septiembre.

El miércoles, «Jimmy Kimmel Live» contará con Ethan Hawke y Lisa Ann Walter con el invitado musical Yungblud, y el episodio del jueves contará con Peyton Manning y Oscar Nuñez con el invitado musical Alex G.