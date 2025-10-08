Invitado de Disneyland muere después de un paseo en una mansión encantada

Una mujer de unos 60 años experimentó un problema de salud y murió el lunes después de montar en la atracción Haunted Mansion en Disneylandiaun portavoz del parque confirmó a Variedad.

El Departamento de Policía de Anaheim emitió un comunicado para Semanal de entretenimiento que la mujer no respondió inmediatamente después de salir de la atracción, que actualmente tiene como tema “Pesadilla antes de Navidad”. Según la policía, la seguridad de Disneyland le proporcionó reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos y la transportaron a un hospital local, donde luego fue declarada muerta.

Aún no se ha revelado la causa de la muerte. Variedad se ha comunicado con la policía de Anaheim para solicitar comentarios.

Haunted Mansion se describe en el sitio web de Disneyland como una atracción de «movimiento lento» que está bien para los «pequeños». En las políticas para invitados dice: «El viaje en sí es suave, pero los efectos especiales pueden asustar a los niños pequeños».

La atracción se inauguró por primera vez en el parque de diversiones de California en 1969 en el área de New Orleans Square. El cambio de imagen estacional comenzó como una tradición anual a partir de 2001. Haunted Mansion no se basa en una propiedad intelectual preexistente, pero el viaje generó dos películas, una película de 2003 protagonizada por Eddie Murphy y un reinicio de 2023 con LaKeith Stanfield.

El paseo lleva a los visitantes a través de una mansión infestada de fantasmas y presenta cabezas flotantes, espíritus danzantes y una habitación con un techo en constante expansión. Según EW, es una de las únicas atracciones de Disney que presenta imágenes explícitas de muerte humana, incluido un cadáver que cuelga sobre los visitantes al comienzo del viaje.