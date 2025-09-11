Invitado a ver una película principal para corruptores, Angelina Sondakh: como ver un reflejo de mi vida

VIVA – Una de las cámaras de producción de películas, invita abiertamente Angelina Sondakh Para presenciar el FIM que planteó el asunto del castigo de los corruptores. En una invitación abierta, suplicada por Angelina Sondakh, la casa de producción aludió a cómo una persona que había sido atrapada en un caso de corrupción viendo la película.

«La invitación abierta de Angelina Sondakh.

Además, la casa de producción espera que Angelina Sondakh pueda ver la película. Se espera que el público pueda ser una reflexión sobre las acciones llevadas a cabo. La presencia del ex Miembro de DPR RI 2004-2009 y 2009-2014 podrían ser un verdadero testimonio de lo difícil que el viaje para expiar el pecado.

«Que el público vea, no solo la ficción sino también la reflexión sobre la realidad de que estamos viviendo juntos. La presencia de la madre es un verdadero testimonio de lo difícil que el viaje para expiar el pecado», dijo la invitación abierta a Angelina Sondakh.

Al encontrar la invitación abierta, Angelina Sondakh tiene su propia respuesta. Dijo que la invitación era inusual.

«Vaya, es realmente inusual …», escribió Angelina Sondakh.

Angelina Sondakh que había estado en bares debido al caso Corrupción de la casa de huéspedes del atleta Sea Games en Palembang 2011 nuevamente recordó su vida oscura en el pasado. Incluso afirmó que hasta este momento todavía estaba sonando sobre el pecado que cometió en el pasado.

«¡Como ver un reflejo extremo de mi vida! Hasta ahora todavía pienso», escribió Angelina Sondakh.

Para obtener información, se sabe que Angelina Sondakh tiene que languidecer en el Centro de Detención East Yakarta Pondok Bambu durante 10 años. Se demostró que estaba involucrado en un caso de corrupción en la construcción de la casa de huéspedes del atleta del Sea Games 2011 en Palembang. Angie, saludando en un aire libre a principios de marzo de 2022. Angie también admitió que después de ser atrapada en este caso fue traumatizada para volver al mundo de la política nuevamente.