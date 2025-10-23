Invitación viral para dejar paso al auto del Ministro de Finanzas Purbaya, Internautas: ¡Sinceramente y hacia dentro!

Jacarta – Un video que muestra la escolta de un auto oficial con placas RI 19 se ha vuelto viral en las redes sociales. Se dice que el coche Toyota Alphard negro del vídeo es un vehículo oficial. Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa.

La figura del Ministro de Finanzas Purbaya se ha vuelto popular recientemente debido a sus políticas las cuales son consideradas pro-pueblo, esto ha hecho que muchos internautas admitan que están dispuestos a ceder si su auto pasa.

En el vídeo subido a la cuenta de Instagram @lambe_turahSe vio a dos coches de policía escoltando al coche oficial de RI 19 junto con varios otros vehículos del grupo.

En la autopista, otros usuarios de vehículos parecieron detenerse por un momento cuando el auto RI 19 se disponía a cambiar de carril. Con la ayuda de los agentes, el grupo cruzó de manera ordenada antes de que el tráfico finalmente volviera a la normalidad.

Este video está acompañado de una narrativa viral que invita al público a ceder el paso a los autos con placas RI 19, como forma de apoyo a la gestión del Ministro de Hacienda.

«Si hay un sonido de ‘tot tot wuk wuk’ en la carretera con la matrícula RI 19, por favor déjenlo ir, está mejorando la economía de Indonesia»,”, decía la narrativa de carga.

La publicación se llenó inmediatamente de comentarios. Muchos internautas dicen que están orgullosos e idolatran a Purbaya porque se les considera lo suficientemente valientes como para lograr avances económicos que favorezcan al pueblo.

«Hola funcionarios, esto es una prueba de que si los funcionarios trabajan correctamente, la gente también tendrá pleno apoyo y buenas oraciones para ustedes». comentó un internauta.

«RI 1, Ambulancia, Departamento de Bomberos y R1 19, por favor pasen,dijo el internauta.

«Bueno, si todos los funcionarios trabajaran apropiada y sinceramente para la gente, ¿todos los autos oficiales serían convoyados por las carreteras? tot tot wuk wuk también somos sinceros de corazón y de alma», escribieron los internautas.