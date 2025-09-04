Invitación de acción splashy en el aeropuerto de Soetta, Kombes Ronald pidió al público que no fuera provocado

Tangerang, Viva -Soekarno-Hatta Autoridad de Seguridad del Aeropuerto Internacional (Soetta), Tangerang, Banten, solicitaron que la comunidad no sea provocada fácilmente por los problemas que circulan en redes sociales (redes sociales), especialmente el tema de las preguntas acción Las manifestaciones en los aeropuertos o los objetos vitales posteriores a la demanda en Yakarta hace algún tiempo son Hoaks.

«Desde los últimos días ha habido muchos desilumerosos, videos que han invitado al aeropuerto a ocupar (aeropuertos). Apelamos al público para no ser provocado por los esfuerzos de provocación», dijo el jueves el comisionado jefe de policía del aeropuerto de Soetta, Ronald Sipayung en Tangerang.

Dijo que, para la relación con el problema de las amenazas de seguridad, como las manifestaciones en el área del aeropuerto de Soetta, era seguro que la información del engaño.

El ambiente del aeropuerto Soekarno Hatta, Tangerang. (ilustración) Foto : Viva.co.id/ Sherly (Tangerang)

De hecho, dijo Ronald, las condiciones y situaciones en cada terminal de vuelo fueron sin problemas y de manera segura. Sin embargo, hay una acumulación de pasajeros que circulan en las redes sociales es una actividad ordinaria justo antes del fin de semana, no una manifestación.

«Ciertamente no es cierto, no es una demostración. Pero cada fin de semana en el aeropuerto de Soetta, el número de pasajeros debe aumentar. Esto significa que la situación es normal porque el número de pasajeros es la salida y un empate», explicó.

Reveló, para garantizar la seguridad y la situación de Kamtibmas que dirige la Policía del Aeropuerto Soekarno-Hatta (Soetta), aún se llevará a cabo la seguridad en el área del aeropuerto más grande de Indonesia.

Según él, después de los disturbios en Yakarta y en varias otras regiones desde el jueves 28 de agosto, ciertamente no tuvo un impacto en las condiciones de seguridad en el área del aeropuerto de Soetta.

Por lo tanto, su partido también enfatizó el mantenimiento de una situación propicio de que el estado a través de los TNI-Polri estuvo presente para proteger al pueblo indonesio precisamente consuelo para los pasajeros de vuelo.

«De hecho, poseemos una patrulla, la seguridad en los puntos también se lleva a cabo. Entonces, lo que es seguro es que no hay cosas que sean relacionadas con el impacto de los disturbios en Yakarta», dijo.

Se desplegaron al menos unos 500 personal más de varias unidades en la seguridad. Donde, continuó, de cientos de oficiales había fuerzas especiales de la Unidad de Brigada Mobile Mobile (Satbrimob) de la Policía Metropolitana de Yakarta.

«Tenemos 520 personas desplegadas para ayudar al proceso de espesamiento de seguridad, y ayudamos con un equipo de Brimob de la policía regional porque también se han enviado en algunas áreas», dijo.

Anteriormente, la Dirección de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional había arrestado al propietario de la cuenta de las redes sociales de Tiktok con el CS inicial (30) que supuestamente difundió contenido provocativo relacionado con la invitación al incendio provocado por el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Director de actos criminales de Siber Bareskrim Polri Brigadier General Himawan Bayu Aji en una conferencia de prensa en Yakarta, el miércoles 3 de septiembre, reveló que el arresto se realizó al propietario de la cuenta de Medias Sociales de Tiktok que era un empleado privado.

«El sospechoso creó contenido provocativo basado en el desarrollo de la situación de demostración», dijo.

Él consideró que el contenido provocativo tiene el potencial de poner en peligro los objetos vitales nacionales porque es incitación a celebrar una manifestación en el aeropuerto Soekarno-Hatta que puede interferir con el orden público.

En este caso, los investigadores policiales confiscaron una serie de elementos de evidencia en forma de un KTP en nombre de CS, una unidad de teléfono móvil y una cuenta de Tiktok con el nombre de usuario @Cepmunich.

El artículo alegado al sospechoso, a saber, el artículo 161 Párrafo 1 del Código Penal (KUHP) con la amenaza de encarcelamiento por un máximo de 4 años. (Hormiga)

