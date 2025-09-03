Invitación a la sede de la Policía Nacional, los empleados del contrato de la institución internacional son sospechosos

Yakarta, Viva – Dirección de la Ley Criminal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Establecer a una persona como sospechosa por supuestamente hacer un contenido provocativo que contenga una invitación para quemar el edificio de la sede de la Policía Nacional, South Yakarta, en medio de una manifestación.

Leer también: Confesión de Kompol Cosmas, acaba de descubrir que Affan Kurniawan fue asesinado por Rantis durante un video viral



El sospechoso con las iniciales LFK, se conoce como empleado de contrato institución internacional que tiene una oficina en el área de la sede de la Policía Nacional. La acción se reveló después de subir un video en su cuenta de Instagram, @larasfaizati, que contenía incitación a las masas.

«Crear y cargar contenido de video a través de su cuenta de Instagram que causa un sentido de odio a ciertos individuos o grupos comunitarios basados ​​en la nacionalidad, incitar o provocar acción masiva», dijo el director de Dittipidsiber Bareskrim Polri General General Pol. Himawan Bayu Aji en Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025 fue citado por Antara.

Leer también: Varios esfuerzos para la policía nacional Korlantas mejoran los servicios públicos y la confianza



Contenido de incitación en ubicaciones vitales

En la carga, LFK parecía apuntar directamente hacia el edificio de la sede de la Policía Nacional mientras entregaba una invitación para quemar el edificio. La policía consideró que esta carga era muy peligrosa, además, la ubicación de grabación se llevó a cabo cerca del objeto vital nacional.

Leer también: Kompol Cosmas sentenciado a incendiar a la Policía Nacional después de la cola del Rantis Death Lindas Ojol



«El sospechoso inspira el contenido en un lugar adyacente a la sede de la Policía Nacional, que es un objeto vital nacional que puede mapear el objetivo más cerca del potencial de peligro», dijo Himawan.

Además de incitar, también se sospecha que LFK transmite documentos electrónicos propiedad de otros o el público sin permiso, fortaleciendo así los elementos penales en este caso.

Para sus acciones, se sospecha que el LFK de una serie de artículos a la vez, a saber, la ley número 11 de 2008 con respecto a la información y las transacciones electrónicas (ITE), así como el Código Penal del Artículo 160 y 161 (KUHP).

«El sospechoso fue detenido en la Casa de Investigación Criminal de la Policía desde el 2 de septiembre de 2025», enfatizó Himawan.

Resultados de la patrulla cibernética

La determinación de este sospechoso es parte de una patrulla cibernética que se celebró desde el 23 de agosto de 2025. Según los resultados de la Patrulla, la policía señaló que hasta 592 cuentas y contenido provocativos habían sido bloqueados, en colaboración con el Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi).

Este paso se conoce como el esfuerzo de la Policía Nacional para suprimir la propagación de contenido peligroso en medio de una situación de manifestación, que es propensa a ser utilizada por partes irresponsables para alentar las acciones anarquistas.