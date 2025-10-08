Investigue el caso de corrupción de la cuota de Hajj, el KPK examinó al jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Religión de Java Central

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Llame al jefe de la oficina regional (oficina regional) Ministerio de Religioso Provincia Central de Java, Saiful Mujab (SM).

Saiful Mujab fue examinado como testigo del supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«El examen tuvo lugar en el edificio de KPK Red and White en nombre de SM como el aparato civil estatal (ASN)», se citó al portavoz de KPK Budi Praseteto de Antara, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Budi dijo que el KPK también llamó a otro testigo, AM como director presidente de Pt Al Haramain Jaya Wisata.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso Haji soñando el.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para el Cuestionario del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación de Hajj 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de ocho por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)