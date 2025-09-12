Investigue el caso BJB, el KPK abre la oportunidad de consultar el equipo de Ridwan Kamil en el DKI Pilgub

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Oportunidades de apertura para examinar el equipo de éxito (Timses) Ridwan Kamil Al disputar en las elecciones del gobernador o DKI JAKARTA PILGUB 2024.

El examen es explorar el flujo de fondos para presunta corrupción en la adquisición de proyectos de publicidad en los bancos de desarrollo regional de West Java y Banten o Bank BJB Período 2021–2023.

«Definitivamente, todo será explorado por los investigadores porque de hecho, desde este fondo no bueterado que fluye a varias partes», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, citado el viernes 12 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Budi dijo que el KPK hasta ahora sospechaba que el flujo de fondos del caso BJB BJB recibido por Ridwan Kamil solo se usó para ganancia personal, como la compra de activos.

«Por lo tanto, en este caso también hay varios activos que se han asegurado», dijo.

En el presunto caso de corrupción del Bank BJB, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el caso del caso sirvieron como siguiente, a saber, el director del BJB Bank, director Yuddy Renaldi (año) y Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Secretario Corporativo del Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones.

Luego, el 10 de marzo de 2025, el KPK buscó en la casa de Ridwan Kamil relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción en el banco de BJB, y también confiscó motos al automóvil desde la búsqueda.

Hasta el jueves 11 de septiembre de 2025, 185 días a Ridwan Kamil no había sido llamado por el KPK después de la búsqueda. (Hormiga)