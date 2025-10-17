Investigar Trans7, revisar las regulaciones y proteger los internados islámicos

Yakarta, VIVA – Docenas estudiantes y ex alumnos del internado islámico de Lirboyo que son miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de Lirboyo Santri (Himasal) en las regiones de Jabodetabek y Java Occidental visitaron el Complejo RPD RI, jueves (16/10/2025). Presentaron siete puntos de presión a la RPD y a la Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI) con respecto a la transmisión de Xpose Uncensored en Trans7 lo que se considera un insulto para los internados islámicos y los ulemas.

El presidente de Himasal Jabodetabek, Agus Salim, dijo que su llegada tenía como objetivo luchar por la justicia para el mundo de la educación en los internados islámicos.

«Así que nuestra llegada exige una vez más que seamos lo más justos posible para el mundo de la educación llamado internados islámicos», subrayó Agus en una audiencia a la que también asistieron líderes de la RPD, representantes de Trans7, KPI y la Comisión Digital (Komdigi), citado por NU Online.

Antes de transmitir sus aspiraciones, Agus invitó a todos los participantes de la audiencia a leer Al-Fatihah para el fundador del internado islámico de Lirboyo y a cantar tawasul juntos.

Mientras tanto, el presidente del Himasal de Java Occidental, Ubaidilah Harist, explicó los siete puntos de presión que su partido propuso a la RPD, al KPI y a la industria de los medios:

Se pidió a la RPD que investigara a Trans7 con respecto a la transmisión Xpose Uncensored que se consideraba un insulto a la dignidad de los internados islámicos y los kiai. Himasal cree que es necesario que exista una responsabilidad legal y ética por las transmisiones que ofenden la vida en los internados islámicos. Se instó a KPI a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de producción del programa Xpose Uncensored. Esta presión incluye el examen de manuscritos, resultados de investigaciones de campo, así como procesos de edición que tienen el potencial de contener elementos de acoso contra instituciones religiosas. Se pidió a KPI que creara directrices de conducta en materia de radiodifusión y estándares de programas de radiodifusión que protegieran específicamente a las instituciones religiosas, incluidos los internados islámicos, para que ya no se convirtieran en objeto de informes sesgados o tendenciosos. Se espera que KPI revise las regulaciones de radiodifusión relacionadas con los internados islámicos, los ulemas y los símbolos religiosos. Ubaidilah dijo que se necesitan regulaciones que sean más sensibles a los valores islámicos para proteger a las instituciones educativas islámicas de la mala interpretación de los medios. Se alienta a KPI y a la industria de los medios a aumentar la alfabetización religiosa del equipo, los equipos editoriales y de producción para que tengan una comprensión adecuada al presentar cuestiones religiosas e islámicas en los internados. Se pidió a KPI que abriera un espacio para la participación de los círculos de internados islámicos en el proceso de revisión de las directrices de radiodifusión relacionadas con contenidos religiosos. Himasal cree que es necesario involucrar a las voces de los internados islámicos para que las políticas de radiodifusión no marginen los valores islámicos tradicionales. Himasal exige la terminación del programa Xpose Uncensored en Trans7. Se consideró que la transmisión había dañado el honor del internado islámico y era inapropiada continuar en espacios públicos.