Investigar la causa de la muerte de los activistas geotérmicos en Nagekeo, la policía hizo la exhumación

Kupang, Viva – La Policía del Distrito de Nagekeo, Policía Regional de NTT, planeó hacer exhumasi y autopsia sobre el cuerpo de Rudolfus oktavianus ruma alias Vian Ruma (30), una persona activista ambiente repelente Geotérmico En Nagekeo, que fue encontrado muerto en una choza en el distrito de Nangaroro.

«Coordinaremos con la familia para llevar a cabo la exhumación y la autopsia para que pueda ser conocido con certeza la causa de la muerte de la víctima», dijo el jefe de policía de Nagekeo, AKBP Rachmad Muchamad Salili, cuando se confirmó desde Kupang, miércoles por la tarde.

Afirmó que su partido todavía estaba explorando el caso pidiendo información de varios testigos, incluida la persona que primero encontró a la víctima, a saber, el jefe de la aldea, el jefe de la RT y la familia.

Según él, los resultados del post mortem en el cuerpo no han podido determinar la causa de la muerte porque la condición del cuerpo de la víctima ha podrido.

«Se sospecha que la víctima murió unos cuatro días antes de ser encontrado», dijo.

El cuerpo de Vian fue encontrado el viernes 5 de septiembre en una cabaña en el pueblo de Wodo, pueblo de Tonggo, distrito de Nangaroro.

Cuando se encontraba, la víctima estaba en una posición colgada con un cordón de cordones, pero la rodilla todavía estaba doblada y las plantas de los pies tocaron el piso de bambú.

Varios artículos personales de las víctimas, como teléfonos móviles, bolsas, zapatos y sandalias, todavía están alrededor del cuerpo, mientras que la motocicleta de la víctima se encuentra fuera de la cabaña.

Vian Ruma es conocido como un activista que destaca los problemas ambientales y geotérmicos en Nagekeo. Además, también trabajó como maestro de matemáticas en SMPN 1 Nangaroro.

El jefe de policía también afirmó no poder transmitir más o en profundidad relacionados con la muerte del activista ambiental. (Hormiga)