Investigando a fondo el caso Judol, los expertos del TPPU instan a Bandar y Beking a ser llevados ante los tribunales

Jacarta – Investigación del caso juegos de azar en línea (judol) en Indonesia se considera aún no concluido. Aunque ha habido una serie de revelaciones de casos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se considera que la justicia en los casos sigue siendo mínima. Por esta razón, la opinión pública acusa indirectamente que detrás del problema no resuelto del judol en este país hay «personas fuertes».

Según expertos jurídicos, el delito de blanqueo de capitales (TPPU), Yenti Garnasih, quienquiera que sea la persona, que también disfruta del flujo de fondos judol, debe ser procesado. Incluyendo a los partidos que tienen el poder, hasta ser el respaldo de los partidos. autor judol.

Este esfuerzo puede llevarse a cabo como una forma de resolver los casos de judol en el país.

«Y de hecho, todos los delitos contenidos en el artículo 2, párrafo 1 de la Ley de Blanqueo de Dinero, incluido el judol, la corrupción, otros delitos, la minería, etc., deben utilizar TPPU para rastrear el producto del delito, en este caso, el producto del judol realmente va a cualquier parte», dijo Yenti a los periodistas el sábado 15 de noviembre de 2025.

«Cualquiera que lo disfrute debe ser llevado ante los tribunales ante TPPU, así es. Con el judol, tal vez el interesado no pueda ser acusado de juego en línea, juego que está en la ITE (Ley), cierto. Pero las personas que lo disfrutan, las personas que reciben la extraordinaria cantidad de ganancias del judol, no se ven afectadas», añadió.

Yenti pidió al público que se mantenga optimista en los esfuerzos de las fuerzas del orden para erradicar el judol. Incluso cuando se enfrentaron a «personas fuertes» que contaban con el respaldo del judol.

«Siempre decimos: ‘Guau, esto es difícil porque detrás de esto hay un funcionario, detrás de esto hay un dignatario, detrás de esto hay un partido fuerte’. No se puede decir eso. Cuanto más funcionario es, más aplica la ley, más fuerte debe ser la ley», explicó.

Invitó al público a alentar siempre a los agentes del orden en la erradicación del judol. Además, de hecho, las personas que ocupan cargos sospechosos de apoyar el judol, si son procesadas, sus sentencias podrían ser más severas que las de la gente común.

«Tenemos que fomentar esto, así es como lo fomentamos. Así que la ley dice que todos son iguales ante la ley. Así que además de ser iguales ante la ley, de hecho, si esas personas no son personas comunes y corrientes pero tienen cargos, eso todavía se suma, más un tercio, lo que es peor», explicó Yenti.