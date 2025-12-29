Investigadores revelan que las personas de 32 años todavía son consideradas adolescentes, ¿por qué?

VIVA – Sigo pensando en la edad. adolescentes ¿Solo hasta los 17 años? Parece que deberías anular ese pensamiento. Porque un estudio reciente encontró que la adolescencia puede durar hasta los 32 años. Esto concuerda con el hallazgo de que los humanos experimentan cuatro puntos de inflexión importantes en el desarrollo del cerebro, respectivamente, a las edades de nueve, 32, 66 y 83 años.

Estudiar que fue publicado a finales de noviembre en la revista Comunicaciones de la naturaleza Analizó casi 4.000 escáneres cerebrales de participantes de hasta 90 años. Basándose en estos datos, los investigadores mapearon el desarrollo del cerebro humano y descubrieron que los humanos pasan por cinco «fases cerebrales». Dentro de estas fases hay cuatro puntos de inflexión importantes que ocurren junto con el proceso de crecimiento, maduración y envejecimiento.

Curiosamente, los resultados de este estudio muestran que la personalidad y la inteligencia humanas sólo han alcanzado realmente un punto estable o meseta a la edad de 32 años, habiendo experimentado varios cambios desde su adolescencia.

Según esta investigación, el desarrollo del cerebro y el envejecimiento se dividen en cinco fases diferentes, a saber:

Infancia: desde el nacimiento hasta los 9 años

Adolescencia: de 9 a 32 años

Edad adulta: 32 a 66 años

Envejecimiento temprano: 66 a 83 años

Envejecimiento avanzado: 83 años y más

¿Cuándo pasa el cerebro de una fase a la siguiente?

A medida que el cerebro se adapta a nuevos entornos y situaciones desde el nacimiento hasta la vejez, los investigadores descubrieron que las edades de 9, 32, 66 y 83 años son los momentos más cruciales en el desarrollo del cerebro.

Esta transición está marcada por varios procesos importantes, como la pubertad, la estabilización de la personalidad, la «reorganización» del tejido cerebral y el deterioro de la función. La siguiente es una explicación completa de cada fase según lo informado en la página de Al Jazeera, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Infancia: desde el nacimiento hasta los 9 años

En este período, la materia gris y la materia blanca del cerebro se desarrollan muy rápidamente.

Según Johns Hopkins Medicine en Estados Unidos, la materia gris tiene la función principal de procesar e interpretar la información, mientras que la materia blanca se encarga de enviar esta información a otras partes del sistema nervioso.

«En el cerebro, la materia gris se refiere a la parte exterior más oscura, mientras que la materia blanca es la parte interior más clara que se encuentra debajo. Sin embargo, en la médula espinal la disposición se invierte, es decir, la materia blanca está en el exterior, mientras que la materia gris está en el interior», explica Johns Hopkins.