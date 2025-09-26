Investigadores Prista 3D Comida completa utilizando la cocina láser en avance







Un equipo de investigación en el A NOSOTROS ha logrado un avance masivo al imprimir una comida de 14 ingredientes de 14 ingredientes utilizando una técnica controlada por software conocida como cocción láser de longitud de onda múltiple. El estudio demostró una forma novedosa de crear textura, un gran desafío en la cocina impresa en 3D.

Según los informes, el equipo utilizó texturización de longitud de onda múltiple, una técnica que utiliza múltiples longitudes de onda láser para controlar la textura de un material. La investigación reveló cómo los láseres pueden cocinar selectivamente los alimentos impresos durante el proceso de impresión en sí, creando texturas que imitan mejor la cocina convencional mientras abren la puerta a comidas personalizadas.

La tecnología alimentaria impresa en 3D ha avanzado rápidamente en los últimos años, pero aún así lucha por replicar la estructura de la cocina tradicional, ya que la mayoría depende de pastas, polvos o geles. La textura, más que la apariencia, a menudo demuestra ser el factor decisivo en si los consumidores aceptan o rechazan un nuevo producto alimentario.

