Investigadores mapean 3 lakh de kilómetros de antiguas calzadas romanas en un nuevo conjunto de datos digitales







En su apogeo, el imperio romano Cubría unos 50.000.000 kilómetros cuadrados y albergaba a unos 60 millones de personas. Este vasto territorio y enorme población se mantenían unidos a través de una red de carreteras de larga distancia que conectaban lugares separados por cientos e incluso miles de kilómetros. Estos restos arqueológicos, así como los registros escritos, pueden ayudar a construir una imagen de cómo era la red de carreteras hace miles de años. Un nuevo mapa completo y un conjunto de datos digitales publicados por un equipo de investigadores muestran casi 300.000 kilómetros de carreteras que abarcan un área de cerca de 40.000.000 kilómetros cuadrados. Esto representa un aumento sustancial del 59 por ciento con respecto al mapeo anterior de 188.555 km de calzadas romanas.

