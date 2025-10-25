Investigadores estadounidenses convierten baterías usadas de vehículos eléctricos en fertilizantes mediante la recuperación de litio

Investigadores de EE. UU. han desarrollado un método que puede convertirse en usado baterías para vehículos eléctricos en fertilizantes. El método utiliza un proceso de intercambio iónico bien establecido para recuperar litio de los materiales LFP reemplazándolo con potasio. Los elementos restantes incluyen fósforo, potasio y nitrógeno, que son ingredientes clave de los fertilizantes.
La eliminación convencional de estas baterías requiere un manejo especial que es costoso. También lo es la recuperación de material de las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), que ofrece poco valor más allá del litio.
El método podría ayudar a transformar la gestión de residuos de vehículos eléctricos en un momento en el que el mundo se prepara para una ola de baterías de iones de litio caducadas sin una forma asequible de reciclarlas. Convertir elementos en fertilizantes reducirá los residuos y también apoyará la agricultura.
Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.