Investigadores desarrollan el primer exoesqueleto submarino portátil del mundo para buceadores







Investigadores han desarrollado el primer exoesqueleto submarino portátil del mundo para apoyar el movimiento de las rodillas de los buceadores. Creado por un equipo de la Universidad de Pekín, se espera que el desarrollo reduzca las demandas físicas de los buceadores, específicamente el consumo de aire y el esfuerzo muscular.

Moverse bajo el agua requiere mucha más energía que caminar sobre tierra porque los buceadores deben lidiar continuamente con la resistencia del agua. Esta lucha constante limita la resistencia y el alcance operativo del buceador. El exoesqueleto de rodilla submarino bilateral impulsado por cable funciona proporcionando torsión de asistencia en tiempo real a las rodillas, específicamente dirigida a la patada agitada, el método de propulsión principal para el buceo con aletas. Además, los sensores de movimiento avanzados y el control basado en la fuerza permiten que el sistema se integre suavemente con la forma en que se mueve naturalmente el buceador. El dispositivo podría abrir nuevas posibilidades para aplicaciones en investigación marina, construcción submarina y buzo profesional capacitación.

