Investigadores de Cambridge fabrican células sanguíneas humanas en el laboratorio utilizando una estructura similar a un embrión







Investigadores de la Universidad de Cambridge han encontrado una nueva forma de producir células sanguíneas humanas en el laboratorio que imita cómo se forman naturalmente en los embriones. Su descubrimiento podría allanar el camino para simular trastornos sanguíneos como la leucemia y producir células madre duraderas para trasplantes.

El equipo utilizó células madre humanas para crear estructuras tridimensionales similares a embriones que replican el desarrollo humano temprano, incluida la formación de células madre sanguíneas. Estas células, conocidas como células madre hematopoyéticas, son los componentes básicos del cuerpo para cada tipo de célula sanguínea, desde los glóbulos rojos que transportan oxígeno hasta los glóbulos blancos que estimulan el sistema inmunológico.

Los científicos de Cambridge llaman a sus estructuras «hematoides». Estos grupos autoorganizados comienzan a producir sangre después de aproximadamente dos semanas en el laboratorio, imitando el proceso observado en embriones humanos. Los hematoides no pueden convertirse en embriones porque carecen de tejidos como el saco vitelino y la placenta. Pero su capacidad para formar sangre ofrece una poderosa ventana al desarrollo humano temprano.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente