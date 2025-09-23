Investigado por la Oficina del Fiscal General, la nueva administración de Kimia Farma debe hacer esto

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (ATRÁS) actualmente está investigando el supuesto caso corrupción Pt. Kimia Farma (KAEF) Relacionado con la administración fondos de inversión Vale la pena Rp1.86 billones a Pt Kimia Farma Pharmacy (KFA).

Por esta razón, se recomienda a la nueva gestión de PT Kimia Farma (KAEF) auditoría Completo con respecto al supuesto caso de corrupción que vale un total de RP1.86 billones.

El observador de bumn Herry Gunawan explicó que la nueva gerencia de Kaef tuvo que llevar a cabo una auditoría integral, especialmente en actividades operativas. Porque hasta ahora el flujo de caja de la compañía sigue siendo un déficit.

Según él, las empresas que aún están perdiendo dinero también son un gran problema que debe enfrentar una nueva administración para administrar la empresa.

«El principal desafío que enfrentará la nueva gerencia es Old People», dijo el director del próximo centro de Indonesia, Herry Gunawan, citó el martes (23/9).

Herry evaluó que la nueva gerencia necesita reestructurar esta organización importante, para que la aplicación del gobierno corporativo pueda ser mejor. Relacionado con el gobierno corporativo, la función de supervisión es inherente a la Junta de Comisionados y órganos a continuación, especialmente en el Comité de Auditoría y el Comité de Monitoreo de Riesgos.

«Los dos comités generalmente están directamente dirigidos por comisionados independientes. Este órgano juega un papel importante en la aplicación de GCG [Good Corporate Governance]»Dijo.

Supuestamente, continuó, el supuesto caso de corrupción podría detectarse si la aplicación del principio del buen gobierno corporativo iba bien.

En este contexto, sospecha que los órganos en un buen gobierno corporativo no van bien. Por lo tanto, Herry sugirió que estos órganos fueran evaluados directamente por los accionistas finales.

Para tener en cuenta, la oficina del Fiscal General está investigando un caso de presunta corrupción en la concesión de fondos de inversión por valor de Rp1.86 billones a PT Kimia Farma Pharmacy (KFA). Los nuevos fondos administrados en 2023 hicieron que Kimia Farma publicara algunas de sus acciones en KFA por valor de Rp460 mil millones y emitió nuevas acciones por valor de Rp1.4 billones.

Sin embargo, se sospecha que ha habido una manipulación de los estados financieros de KFA. Según los informes, la compañía que originalmente ganó RP59 mil millones en 2022, en realidad rechazó la derrota a Rp566 mil millones después de ser auditado nuevamente.

Mientras que plt. Director de Finanzas y Gestión de Riesgos de KAEF, Disil Revolin Putra dijo que la compañía cumple con la ley y la legislación vigente.

Además, dijo, la compañía también siempre coopera con autoridad de acuerdo con los principios del buen gobierno corporativo.

«Kaef siempre está presentando, cumpliendo y se guía por las disposiciones legales y la legislación vigente», dijo.