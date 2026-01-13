Investigación sobre impuestos híbridos, motocicletas eléctricas Suzuki y nuevos costos para propietarios de vehículos de dos ruedas

Jacarta – Varios artículos sobre automoción publicados el lunes 12 de enero de 2026 son de interés para los lectores. Las discusiones varían, a partir de los resultados de las preguntas de estudio. impuesto sobre vehículospresencia motor eléctrico solo de suzukial potencial de gastos adicionales para los propietarios de motocicletas. Aquí están los 3 artículos automotrices más populares:

1. Resultados del estudio LPEM UI: el sistema híbrido se considera más eficaz para mantener los ingresos fiscales estatales



VIVA Automotive: Coche híbrido Toyota Innova Zenix

Un estudio de LPEM FEB UI evalúa que los vehículos híbridos son más eficaces para mantener los ingresos fiscales estatales que los coches eléctricos puros. Se considera que este esquema es capaz de reducir las emisiones sin erosionar significativamente las contribuciones fiscales. Estos hallazgos son consideraciones importantes en la dirección de la política automotriz nacional. Leer más.

2. Ahora se pueden pedir motos eléctricas Suzuki, con un precio de 35 millones de IDR.



Moto eléctrica Suzuki e-Access

Suzuki ha comenzado a abrir pedidos para su primera motocicleta eléctrica, que tiene un precio de alrededor de 35 millones de IDR. La presencia de este modelo marca el paso serio de Suzuki hacia el mercado de los vehículos eléctricos de dos ruedas. La moto eléctrica está dirigida a consumidores urbanos que buscan alternativas respetuosas con el medio ambiente. Leer más.

3. Hay nuevos gastos al acecho para los propietarios de motos

Los propietarios de motocicletas en Indonesia deben estar preparados para posibles gastos adicionales este año. Una serie de políticas y ajustes de costos tienen el potencial de aumentar la carga rutinaria para los usuarios de vehículos de dos ruedas. Esta condición hace que los propietarios de motocicletas deban tener más cuidado en la gestión de su presupuesto. Leer más.