





El National Press Club anunció el lunes que está «triste y preocupado» por las noticias de Al Jazeera con respecto a la muerte de su corresponsal, Anas al-Sharif, en Gazareportado ani.

Según el club, la red informó que Al-Sharif, de 28 años, fue asesinado cuando una tienda de periodistas establecida fuera de la puerta principal del hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza fue atacada.

Al-Sharif, un reportero en idioma árabe bien considerado, había estado cubriendo eventos en el norte de Gaza ampliamente durante el conflicto en curso. Su muerte se suma a los más de 200 periodistas que se informaron que fueron asesinados desde que comenzó la guerra, según el comunicado.

«El asesinato de un periodista mientras trabaja para informar al público es una pérdida que se siente mucho más allá de una sala de redacción», dijo el presidente de National Press Club, Mike Balsamo. «Los periodistas deben poder trabajar sin ser atacados o asesinados. Todas las partes en las zonas de conflicto deben honrar sus obligaciones bajo el derecho internacional para proteger a los periodistas y asegurarse de que puedan llevar a cabo su trabajo de manera segura», informó ANI.

La organización pidió un completo y transparente investigación En las circunstancias de la muerte de Al-Sharif y reiteró su dedicación para proteger la seguridad y la independencia de los periodistas de todo el mundo.

Este desarrollo sigue a los informes de Al Jazeera que las fuerzas israelíes mataron a cinco de su personal, incluido Al-Sharif, en lo que la red describió como un objetivo ataque En su tienda multimedia a las afueras del Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, informó ANI.

La red dijo Israel Más tarde, los militares se atribuyeron la responsabilidad de la huelga, alegando que Al-Sharif era un comandante del ala armada de Hamas, una acusación que Al Jazeera ha rechazado como falsa.

«El terrorista de Hamas, Anas al-Sharif, quien se hizo pasar por un periodista de Al Jazeera, Al-Sharif, fue el jefe de una célula terrorista de Hamas y realizó ataques de cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI. Inteligencia y documentos de Gaza, incluidas las listas, las listas de capacitación terrorista y los registros salariales, demuestra que fue un operativo de Hamas integrado en Al Jazeera. Terrorismo «, dijo la FDI en un puesto en X, informó ANI.

Al Jazeera agregó que su corresponsal Mohammed Qreiqeh, el camarógrafo Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa, así como su asistente Mohammed Noufal, también murieron en el mismo ataque.

Según lo informado por ANI, citando a los funcionarios de salud de Gaza, la red informó que la ofensiva militar en curso de Israel en Gaza ha matado al menos a 61,430 personas e hirió a 153,213. También señaló que durante los ataques del 7 de octubre de 2023, se estima que 1,139 personas fueron asesinadas en Israel y más de 200 fueron tomadas como rehenes.

