Investigación de LPSK de la muerte estudiantil de Unnes durante la demostración en Semarang

Yakarta, Viva – Instituto de protección de testigos y víctimas (Lpsk) hacer investigación En caso muerte alumno universidad estatal Semarang (Desenfrenado), IKO Juliant Junior, quien supuestamente murió en una condición antinatural mientras asistía a una manifestación en Semarang el 30 de agosto de 2025

El vicepresidente de LPSK, Wawan Fahrudin, dijo que su partido había coordinado y explorado información de varias partes, como el Hospital Dr. Kariadi Semarang, decano de Unnes, y la familia del difunto IKO Juliant.

Wawan se aseguró de que su partido también hubiera obtenido un registro de cámara de supervisión (CCTV) en el Hospital Kariadi, cuando la víctima Iko Juliant llegó al hospital después de recibir ayuda.

De hecho, el hospital también realizó un post mortem, considerando que la víctima fue traída para obtener ayuda debido a accidentes de tráfico.

«LPSK fomenta un proceso legal que proporciona justicia a las víctimas», dijo Wawan en su declaración, domingo 14 de septiembre de 2025.

Se aseguró de que LPSK también estaba listo para proporcionar protección a testigos y familias de víctimas.

Se sabía, anteriormente un estudiante de la UNNE llamado IKO Juliant Junior, según los informes, murió después de participar en una serie de manifestaciones celebradas en Semarang.

El Centro de Asociación de Antiguos Alumnos de Ayuda Legal de la Facultad de Derecho, declaró que había una irregularidad en la condición de muerte de la víctima.

De la foto física de la víctima hubo moretones en la cara y el reconocimiento de las víctimas que estaban deliradas de ser golpeadas por los oficiales mientras recibían tratamiento en el hospital. IKO Juliant murió después de someterse a una cirugía en el Hospital Kariadi en Semarang. (Hormiga).